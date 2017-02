Kela lupaa uusia toimia ruuhkaongelmiin – ruoka ja lääkkeet turvataan maksusitoumuksilla

Kelan ruuhkautuminen ja muut toimeentulotuen käsittelyyn liittyvät ongelmat aiheuttavat parhaillaan monenlaisia vaikeuksia maan noin 400 000:lle tuensaajalle.



Pitkään työttömänä ollut helsinkiläinen Eeli Niinivirta haki rajattua maksusitoumusta erityisluvalliseen lääkitykseensä, jota hän on käyttänyt 12 vuotta. Asian käsittely kaikkine mutkineen on kestänyt jo yli kaksi kuukautta.



– Jotkut Kelan vaatimukset ovat aika mahdottomia täyttää nopeasti, Niinivirta sanoo.



Tiistaina Niinivirta sai lopulta kirjeen, jossa Kela pahoitteli, että hänen asiansa käsittelyn ”kokonaisprosessi on epäonnistunut”.



Kela lupasi ottaa virheistään opikseen, ja nyt näyttää siltä, että Niinivirta saa viimein yli kaksi kuukautta venyneen lääkeasiansa päätökseen lähiaikoina.





Monen toimeentulotuen hakijan mielestä Kela tekee päätöksiä jäykästi, minkä vuoksi asiakkaiden paperisota lisääntyy ja asioiden käsittely venyy.



Kelan kerrotaan esimerkiksi huomioivan loppukuun tulot toimeentulotukipäätöksissä, vaikka asiakas voi joutua olemaan sen takia parikin viikkoa rahattomana. Myös apteekkimaksusitoumuksia on evätty pienen tuloylijäämän takia.



– Sosiaalityöntekijät ovat huolissaan erityisesti vammaisista, mielenterveysongelmaisista ja muista ihmisistä, jotka eivät osaa tätä järjestelmää. Sehän on supermonimutkainen, sanoo vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen.



Vasemmistoliitto keräsi hiljattain ihmisiltä kokemuksia toimeentulotuen siirrosta Kelalle. Pekonen sanoo puolueen saaneen palautetta, jonka mukaan monella on hätä.





Kela tiedotti tiistaina iltapäivällä sopineensa uusista toimintatavoista, joilla turvataan asiakkaiden ruoan ja lääkkeiden saanti toimeentulotuen ruuhkasta huolimatta.



Kelan mukaan asiakkaat voivat jatkossa saada ruokaan ja lääkkeisiin nopeasti maksusitoumuksen, jos tilanne katsotaan Kelassa kiireelliseksi. Kela ja kunnat aikovat etsiä yhdessä keinoja toimeentulotukiprosessin jouhevoittamiseksi.



– Myös kunta voi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea kiireellisen ja välttämättömän avun turvaamiseksi, vaikka Kela ei olisi vielä tehnyt päätöstä perustoimeentulotuesta, pääjohtaja Elli Aaltonen muistuttaa Kelan tiedotteessa.



Kelan mukaan perustoimeentulotuen hakemukset käsitellään tällä hetkellä keskimäärin 7,9 arkipäivässä.



Kela rekrytoi perustoimeentulotuen tehtäviin 750 työntekijää viime vuoden lopussa. Kelan mukaan perustoimeentulotuen käsittelyyn tai asiakaspalveluun on päätetty palkata yli 300 työntekijää lisää tämän vuoden puolella. Osa rekrytoinneista on jo tehty.



Kelan mukaan ruuhkaa on purettu myös sisäisillä siirroilla, porrastamalla työtä uudella tavalla ja henkilökunnan runsailla ylitöillä.