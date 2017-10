Kela kilpailuttaa taksihankinnan palvelua — asiakkaille mahdollisimman vähän muutoksia

Taksiala muuttuu ensi heinäkuusta lähtien, koska uusi lainsäädäntö poistaa enimmäishinnat ja taksikiintiöistä luovutaan.

Tarkkoja vaikutuksia matkahinnoille on tässä vaiheessa mahdoton ennustaa. Suurempi määrä takseja lisäisi kilpailua ja laskisi hintoja, mutta esimerkiksi kovan kysynnän aikoina hinnat voisivat helposti nousta.

Kelan on muutoksen takia muokattava Kela-korvattavien taksimatkojen hankintaa, koska vanhat säädökset ovat säädelleet Kelan korvaamien taksimatkojen hankintaa. Kela kilpailuttaa taksien suoravälitysyhtiöön liittyviä palveluita uudistusta varten, mutta yksityiskohdat eivät ole vielä tiedossa.

– Hankinnan suunnittelu on käynnissä. Sitä ei vielä pysty sanomaan, mikä on lopulta hankittava palvelu. Kysymme myös kentältä mielipiteitä. Ensi heinäkuuhun mennessä on oltava valmista, kertoo pääsuunnittelija Anne Giss Kelasta.

Giss korostaa, että asiakkaille on tulossa mahdollisimman vähän muutoksia. Mahdollisista pienistä muutoksista on kuitenkin vielä mahdotonta sanoa.

– Kelan keskuksesta voi edelleen tilata taksin jatkossakin. Palvelussa tullaan painottamaan sen luotettavuutta. Se on ensiarvoisen tärkeätä, että kaikki pääsevät kulkemaan terveydenhuollon palveluihin, Giss sanoo.

Kela-korvattavan taksimatkan tilaus on nykyisinkin tehtävä keskitetystä tilausnumerosta, joka vaihtelee sairaanhoitopiireittäin. Keskitetyn tilausnumeron kautta asiakas saa matkakorvauksen heti taksissa ja välttyy korotetulta omavastuulta.