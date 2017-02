Kela keskittää ”kaikki voimat” ruuhka-avuksi – 20 000 puhelua ja 12 000 käyntiä päivässä

Toimeentulotuen siirtyminen kunnista Kelalle on ruuhkauttanut laitoksen pahanpäiväisesti.



Kela pahoitteli tilannetta torstaina ja ilmoitti keskittävänsä ”kaikki voimat” asiakasruuhkan purkamiseen. Kela toteaa tiedotteessaan, että asiakkaille on aiheutunut tilanteesta kohtuutonta haittaa.



Perustoimeentulotukea hakevien asiakkaiden siirtyminen kunnilta Kelan asiakkaiksi on kaksinkertaistanut laitokseen tulevien puheluiden määrän 20 000 päivässä, vaikka yli 50 prosenttia hakijoista on muutoksen myötä siirtynyt asioimaan verkossa.



Kelan toimistoissa asioi tällä hetkellä noin 12 000 henkilöä päivässä, mikä on lähes 60 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kelan mukaan jonot ovat olleet pitkiä varsinkin pääkaupunkiseudun toimistoissa.



Kela ei osaa vielä arvioida, koska ruuhka helpottaa. Tilanne jatkuu poikkeuksellisena ainakin helmikuun, koska pitkäaikaisen toimeentulotuen päätöksen kunnasta saaneet asiakkaat alkavat tulla ensimmäistä kertaa asioimaan Kelaan.



Kelaan on rekrytoitu satoja uusia työntekijöitä ja Kelan henkilökunta on tehnyt runsaasti ylitöitä. Kelan hallitus linjasi kolme viikkoa sitten, että Kela voi lisätä henkilöstöään tarpeen mukaan asiakasmääriltään suurimpiin toimistoihin ja etuuskäsittelyyn, jotta laitos selviäisi ruuhkasta.