Kela-kanteluista esiin uusia epäkohtia – Kelaa uhkaa taas ruuhka huhtikuussa

Esittelijäneuvos Tapio Räty eduskunnan oikeusasiamiehen toimistosta neuvoo Kelan asiakkaita tuomaan epäkohdat esiin. Kantelua Kelan toimeentulotukihaussa kokemistaan epäkohdista ei kannata jättää tekemättä, vaikka oikeusasiamiehen toimisto on saanut niitä jo ennätykselliset 150.



Kantelu voi olla merkityksellinen yksittäiselle asiakkaalle, vaikka samat epäkohdat toistuvat useassa eri kantelussa.



– Osassa kanteluiden tapauksista on kyseessä kiireellinen tilanne. Kelalla on mahdollisuus oikeusasiamiehen selvityspyynnöistä blokata se ja muita samankaltaisia tapauksia käsittelyyn, Räty huomauttaa Lännen Medialle.



Kantelut eivät koske yksin toimeentulotuen käsittelyajan venymistä, palvelujen ruuhkautumista ja sähköisen järjestelmän ongelmia. Viime päivinä kantelut ovat tuoneet Rädyn mukaan esiin myös Kelan ohjeistukseen ja menettelyyn liittyviä asioita.



– Yksi sellainen on takautuvan toimeentulotukihakemuksen esittäminen. Lain ja Kelan ohjeidenkin mukaan se on mahdollista, mutta käytäntö näyttäisi kanteluiden perusteella olevan erilainen. Esiin on noussut myös maksusitoumusten voimassaoloaika, joita eräs kantelija väittää liian lyhyiksi. Esimerkiksi nämä asiat vaativat selvitystä.



Räty huomauttaa, että Kelalla olisi ollut reilusti aikaa varautua muutostilanteeseen.



Kuntapäätökset umpeutuvat maaliskuussa

Toimeentulotuen myöntäminen siirtyi kunnilta Kelalle vuodenvaihteessa. Siirtymävaiheessa kunta saattoi tehdä asiakkailleen päätöksiä toimeentulotuesta enintään maaliskuuhun 2017 saakka.



– Seuraava ruuhkahuippu on edessä 1.huhtikuuta, kun nuo kuntien päätökset päättyvät. Sieltä on tulossa kymmenien tuhansien hakemuksien ruuhka. Kauhistuksella odotan, että Kelan systeemit toimivat siihen mennessä, Räty toteaa.



Jokaista kantelua oikeusasiamiehen toimisto ei lähetä selvitettäväksi Kelaan. Selvityspyynnössä voidaan esimerkiksi mainita, että samansisältöisiä kanteluita on useita. Kela on jo antanut osan selvityksistä.



Ratkaisuja luvassa parin viikon kuluttua

Eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto aikoo maaliskuun puolen välin jälkeen kertoa ratkaisuista, joilla on yleistä mielenkiintoa. Räty arvelee, että niillä saattaa olla myös positiivista merkitystä käytäntöä ohjaavina.



Kanteluista on mahdollista oppia.



– Niissä on hyvin yksityiskohtaisestikin kuvattu yksilön ja perheen elämää ja päätöksenteon vaikutuksia siihen.



– Yksittäiset ratkaisut ovat yksityisiä ihmisiä koskevia ja myös salassa pidettäviä, hän lisää.



Runsaan kahden kuukauden aikana toimeentulotukeen liittyviä kanteluja on tehty saman verran kuin yleensä vuoden aikana.



Oikeusasiamies ottaa tutkittavakseen kantelun. jos sen perusteella on aihetta epäillä, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti tai jos oikeusasiamies muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta.