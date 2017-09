Kehnoimmat sadonkorjuuolot 30 vuoteen - aiempaa muhkeampi tukiennakko tulee viljelijän avuksi

Merkittävä osa sadosta jää korjaamatta. Satovakuutukset eivät ole houkutelleet viljelijöitä.

Kesän viljasatoa ovat koetelleet sadekaudet ja kylmät jaksot. On arvioitu, että sadonkorjuun olosuhteet eivät ole olleet näin kehnot 30 vuoteen.

ProAgrian ennuste kertoo, että merkittävä osa sadosta jää korjaamatta. Sen rahallinen arvo on vähintään 150-200 miljoonaa euroa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) ei kommentoi satomenetysten rahallista arvoa, sillä puinnit ovat kesken.

- Viime päivinä säät ovat suosineet. Ne muuttuivat viime tipassa. Mutta sen jo tiedämme, että viljan laatutappioita on tullut, samoin kuin lisäkustannuksia viljan kuivatuksesta kosteiden säiden seurauksena.

Aiemmin valtiolta sai satovahinkokorvauksia. Korvaukset loppuivat viime vuonna EU-säädöksiin.

Leppä sanoo, ettei EU:lta tai valtiolta löydy sellaisia instrumentteja, joilla voitaisiin korvata suoraan ja nopeasti sadon menetyksiä.

- EU:n mekanismit ovat jäykkiä, mutta siellä on keskusteltu siitä, miten kriisirahastoa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi satokorvauksissa. Nyt kynnys on korkealla, ennen kuin sieltä voi saada rahaa. Jäsenmailla on tahtoa viedä asiaa eteenpäin.

Mahdolliset muutokset eivät auta tähän hätään, mutta sen sijaan tukia voidaan kustantaa ennakkoon kymmenen prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

EU:n komissiota moititaan hitaaksi päätöksentekijäksi, mutta joskus se pääsee yllättämään.

- Päätös tuli ennätysajassa, noin kolmessa viikossa. Nopeaa toimintaa.

Esitys tehtiin heinäkuun lopulla, kun nähtiin säiden vaikutus kasvustoon.

Ennakkotuki voi auttaa akuutissa hädässä

Käytännössä kyse on tuen maksun ensimmäisestä erästä, joka maksetaan viljelijälle lokakuun alussa. Ennakkotuen määrä on suuri, joten sillä voi olla isohko merkitys viljelijän akuuttiin hätään.

Tukea maksettiin ennakkona myös viime vuonna. Sen sijaan vuonna 2015 koettiin kriisi, kun maaseutuvirasto ei pystynyt hoitamaan maksuja tileille.

- Tästä otettiin opiksi, jotta tilanne ei toistu.

Leppä huomauttaa, että hän aikoo ottaa puheeksi eri rahoituslaitosten kanssa viljelijöiden lainojen korko- ja lyhennysaikataulut. Hän kehottaa myös viljelijöitä käymään vuoropuhelua pankkien kanssa, jos maksujen kanssa tekee tiukkaa.

Kaikki vaihtoehdot käydään läpi sadon menetyksistä kärsineiden auttamiseksi.

- Valmiutta on nostettu ministeriössä, Leppä korostaa.

Satovahinkokorvausten tilalle kaksi vakuutusyhtiötä on tuonut markkinoille erityisen satovakuutuksen luonnonilmiöiden varalle. Vakuutusten määrä on vähäinen, vakuutuksenottajia on vain muutamia satoja.

Leppä sanoo, etteivät ne ole lyöneet itseään läpi niin kuin on toivottu. Ministeri näkee, että vakuutuksilla voi olla jatkossa menekkiä, kunhan niitä kehitetään lisää.

- Meillä on hyviä esimerkkejä. Käytännössä kaikilla kananmunatuottajilla on salmonellavakuutus. Kun vakuutuksenottajia on paljon, niin hintakin on tullut alas.