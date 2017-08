Kehä kolmosella yksi kaista edelleen suljettu liikenteeltä aamuisen onnettomuuden takia - Tieliikenteen ohjaustaulu tippui alas, kun rekka suistui tieltä

Vantaalla Kehä kolmosella liikenteessä on poikkeusjärjestelyjä aamuisen onnettomuuden takia. Ohjaustaulu putosi Martinlaakson voimalaitoksen kohdalla aikaisin aamulla ja yksi itään menevä kaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikalla on kolme kaistaa, joista kaksi on auki.

Helsingin tieliikennekeskuksen kertoi puoli kymmenen jälkeen aamulla, että onnettomuuspaikan kohdalla joudutaan vielä tänään sulkemaan kaistoja, jotta tieltä suistunut rekka saadaan turvallisesti pois. Tieliikennekeskuksen mukaan liikenne paikalla sujui kuitenkin kohtuullisen hyvin.

Ohjaustaulu on noin 20 metriä leveä ja reilu kolme metriä korkea.

Tilanne sai alkunsa, kun puoliperävaunurekka suistui tieltä pientareelle ja vei ohjaustaulun mennessään alas. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa.

Pelastuslaitos sai hälytyksen asiasta noin kello puoli viisi aamulla.