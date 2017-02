Kuluttajaneuvonnassa kiistellään nykyisin käytettyjen autojen kaupoissa ilmenneiden virheiden hyvittämisestä.

Autokaupat eivät enää lähde hyvittämään virheitä tai korjaamaan autoissa ilmenneitä vikoja samalla tavalla kuin ennen, ja sopuratkaisut ovat aiempaa paljon harvinaisempia.

Ennen autoja korjattiin asiakkaan hyväksi enemmän, koska liikkeet halusivat pitää kiinni asiakkaistaan, eivätkä kaupat olleet niin tiukoilla.

Kuluttajaoikeusneuvoja Anna-Kaisa Veijola Pohjois-Suomen maistraatista sanoo, että ajoneuvot on ylivoimaisesti suurin ryhmä virastolle tulleiden yhteydenottojen tilastossa. Määrä on selvästi kasvanut kahden viime vuoden aikana, vaikka kaikkien yhteydenottojen määrä on laskenut vuodesta 2011 lähtien.

– Yleisimmin kuluttaja katsoo saaneensa jotakin muuta kuin hänelle luvattiin tai ei ole saanut rahalle vastinetta. Ilmenee vikoja, puutteita tai virheitä. Myyjän vastuullahan eivät ole kuluvien osien viat, mikä ei aina mene kuluttajan ymmärrykseen, Veijola arvioi.

Myyjä on vastuussa, kun virhe on euromäärältään suurehko suhteutettuna auton ikään, ajettujen kilometrien määrään ja hintaan. Aiemmin autokauppiaat kuitenkin korjasivat autoja saadakseen asiakkaan pysymään asiakkaana.

– Nykyisin kun alalla euro on tiukemmassa, kauppiaat eivät millään tahdo hyvittää virhetilanteita. Nykyisin saadaan paljon vähemmän sovintoja aikaiseksi.