Kauris loikkasi tielle ja useita autoja kolaroi Pohjantiellä Oulussa

Eteen hyppäävään kauriiseen on hankala pitää turvaväliä... ;) No joo, leikki sikseen, oikeassa olet. Motarilla turvavälin pitäminen on kyllä haastavaa välillä, kun itse sitä yrittää pitää, niin vähänkin isompaan väliin hyökkää jommalta kummalta kaistalta joku...