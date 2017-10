Kaupunginjohtajat perustivat C21-verkoston - kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa

"Suomessa ei ole vahvaa kaupunkipolitiikan perinnettä tai traditiota, mihin kaupungit ovat itsekin osasyyllisiä" kirjoitettiin kannanotossa. Kokoomus on ollut vuodesta 2007 yhtäjaksoiseti hallituksessa joten sillä on ollut aikaa tehdä asian eteen mitä vain. Tässä asiassa on kuitenkin kysymys Vapaavuoren omasta henkilökohtaisesta agendasta jolla ei mitään tekemistä yhtenäisen ja hyvin voivan Suomen rakentamiseksi. Oma etu on paras etu on Vapaavuoren motto.