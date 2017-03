Kaupunginhallitus: Oulu laatii ohjeet korruption torjuntaan

Kaupunginhallitus vastasi maanantaina kaupunginvaltuutettu Veikko Ervastin (vihr.) aloitteeseen, jossa Ervasti korosti eettisyyttä ja läpinäkyvyyttä kaupungin toiminnoissa.

Kaupunginhallitus totesi Ervastille, että valtuustoaloitteessa mainitut eettisyys ja läpinäkyvyys on syytä ottaa huomioon kaupungin tekemässä suunnittelussa ja käytännön työssä.

– Vaikka Suomi on maailmassa vähiten korruptoituneiden maiden joukossa, korruption ehkäisy on tärkeää ja siitä on odotettavissa valtion ohjeistusta paikallishallinnon tasollekin.

– Ohjeistuksen valmistuttua laaditaan Oulun kaupungin omat ohjeet korruption torjuntaan, kaupunginhallitus lupaa.