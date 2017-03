Kauppojen itsepalvelukassat yleistymässä nopeasti - pienten ostosten kanssa nopeammin ulos

Itsepalvelukassoja on yhä useammissa kaupoissa. Suurimmat kauppaketjut S-ryhmä ja K-ryhmä aikovat lisätä pikakassojen määrää edelleen.

Keskon palvelujohtajaTeemu Naumanen kertoo, että itsepalvelukassoja on jo noin 60 kaupassa, painottuen voimakkaasti suuriin K-Citymarketteihin ja K-supermarketteihin.

S-ryhmällä itsepalvelukassoja on 18 Prismassa ja 20 S-marketissa. Lisäksi pikakassoja on viidessä myymälässä Virossa ja Latviassa.

Naumasen mukaan itsepalvelukassoilla haetaan sitä, että jonottaminen helpottuisi.

- Monet ajattelevat, että itsepalvelukassa on kuin pikakassa. Jos on pienet ostokset, sitä kautta on helppoa mennä ulos, Naumanen sanoo.

Perinteiset linjakassat ovat kuitenkin tehokkaampia siinä, että ne vetävät tavaraa enemmän läpi kuin itsepalvelukassat.

- Jos ostoskärry on täynnä ostoksia, niin sitten on helpompi asioida perinteisellä kassalla, Naumanen arvioi.

S-ryhmän vähittäiskaupan myymälätoiminnosta vastaava johtaja Sanna Timola painottaa, että pikakassat voivat helpottaa ja nopeuttaa asiointia ruuhkatilanteissa

- Asiakkaat ovat toivoneet mahdollisuutta kassatapahtuman hoitamiseen itsepalveluna, jolloin erityisesti pienten ostosten teko on nopeaa ja sujuvaa myös suosituimpien ostostuntien aikana, Timola kertoo.

Eivät voi olla miehittämättömiä

Naumanen sanoo, että itsepalvelukassoilla täytyy olla vähintään yksi henkilö palvelemassa ja valvomassa. Itsepalvelukassat eivät voi olla miehittämättömiä jo alkoholin ikärajavalvonnan vuoksi.

Timolan mukaan S-ryhmällä on yhdellä pikakassa-alueella viisi kassapäätettä. Asiointia on tukemassa yksi pikakassaopas.

- Paikalla on siis aina henkilöstöä opastamassa pikakassojen käytössä ja valvomassa ostostenteon sujuvuutta ja turvallisuutta.

Ensimmäiset vuonna 2012

S-ryhmä avasi ensimmäiset pikakassansa vuonna 2012 S-marketissa Helsingin Vallilassa. Naumanen kertoo, että Kesko teki niin ikään ensimmäiset kokeilut vuonna 2012 Lahden alueella. Silloin pikakassat eivät lähteneet lentoon.

Nykyistä verkostoa Kesko on rakentanut noin vuoden verran. Naumasen mukaan uusia itsepalvelukassoja avataan lähes viikoittain.