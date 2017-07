Kauneusihanteita tavoitellaan monin konstein – Henry Harjusola: "Minussa ei ole paljon mitään aitoa"

Ulkonäön muokkaaminen on nykyään yhä suositumpaa. Kaikki eivät kuitenkaan ymmärrä, miksi parikymppiset nuoret haluavat näyttää epäaidoilta.

Yksi tämän kevään kuohuttavimmista nuortensarjoista on ollut tanskalainen tosi-tv-ohjelma Kerrostalojen prinsessat (Prinsesser fra Blokken, 2016), joka julkaistiin Yle Areenassa toukokuussa. Sarjassa joukko lähiössä asuvia nuoria naisia kertoo elämästään tekokynsien, silikonirintojen ja täytettyjen huulien kanssa.

Sarjan päätähdet ovat herättäneet Suomessa paljon keskustelua, josta iso osa on tuomitsevaa tai tyttöjä säälivää.

– Ajatellaan, että luonnollisuus on jonkinlainen valttikortti. Ikävä totuus on kuitenkin se, että geeniperimä ei ole aina sellainen kuin itse haluaisi, toteaa 23-vuotias parturi-kampaaja Henry Harjusola.

Harjusolalla on videopalvelu Youtubessa suosittu kanava, jonne hän lataa pääasiassa meikkaamiseen liittyvää sisältöä. Hän on itseoppinut meikkitaiteilija, joka rakastaa kimalletta, hiustenpidennyksiä ja näyttäviä kynsiä. Harjusola on myös avoimesti näyttänyt katsojilleen, kun hän laitattaa esimerkiksi täyteainetta huuliinsa.

Jokaisella Harjusolan videolla on kymmeniätuhansia näyttökertoja, ja hän on monien nuorten esikuva.

Kauneusvlogaaja näkee meikkaamisen ja itsensä muokkaamisen taiteena, jossa oma kroppa on tyhjä kanvaasi, jolle voi tehdä, mitä haluaa. Hän ei allekirjoita väitettä siitä, että kaikki jotka päätyvät kirurgin veitsen alle kauneussyistä, ovat median välittämien kauneusihanteiden uhreja.

"Tämä on mielestäni parannettu versio"

Harjusola ei usko, että tarve muokata itseään syntyy ainoastaan ulkopuolelta.

– Kauneus on pitkään ollut sellainen asia, että pitäisi olla aito. No, minussa ei ole paljon mitään aitoa, ja kaikki sen varmasti näkevät. Ei kenelläkään voi olla näin isot huulet luonnostaan. Mutta tämä on minun mielestäni paranneltu versio siitä, mitä olen aikaisemmin ollut, Henry Harjusola toteaa.

Kaikille ei kuitenkaan ole yhtä itsestään selvää, mitkä ihanteet ovat omia ja mitkä ulkopuolelta määriteltyjä. Itsensä muokkaaminen voi myös riistäytyä käsistä.

Heille Harjusolalla on selkeä neuvo:

– Sitten kun kauneuden tavoittelu ottaa vallan koko elämästä, samalla tavalla kuin vaikka syömishäiriö, silloin menee yli. Mutta niin kauan, kun pystyy elämään normaalia elämää, johon kuuluu muutakin, se on normaalia, Harjusola toteaa.

Tärkeää hänen mukaansa on myös se, että harkitsee tarpeeksi pitkään, mitä itselleen tekee. Esimerkiksi teini-iän kriisissä ei kannata tehdä päätöksiä, joiden kanssa on elettävä loppuelämä.