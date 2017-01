Kaukovainion keskus menee lähes kokonaan uusiksi, vain Hiirihaukkatalo jää jäljelle

Kaukovainion keskus Oulussa muuttuu rajusti alueelle suunniteltujen uudistusten myötä.

Vanhasta, vuonna 1965 asemakaavassa vahvistetusta keskuksesta jäävät jäljelle ainoastaan koulu ja kirjasto – Hiirihaukkatalo. Sekin on muuttunut vuosien mittaan lukuisia kertoja. Vanha Kaukovainion keskus rakentui pääosin vuosina 1965–1974.



Uudessa Kaukovainion keskuksessa on korttelialueet julkisille palveluille, liike- ja toimistorakennuksille sekä asuintaloille.



Keskuksen rakennusoikeus kaksinkertaistuu ja uusia asuntoja voidaan rakentaa yli 800. Asukkaita tulee näin 1 200–1 500.



Lähes kaikki korttelialueet ja osa yleisistä alueista rakennetaan kokonaan uudestaan. Uuden keskuksen tieltä saavat väistyä kappeli, vanhat liikerakennukset ja kolme Kanahaukantien asuinkerrostaloa, joissa on yhteensä 140 asuntoa.



Keskuksen odotetaan toteutuvan 10–20 vuoden kuluessa. Sen pinta-ala on noin 21,8 hehtaaria.



Nykyisin Kaukovainiolla on 4 700 asukasta. Uusi liikekeskus mitoitetaan palvelemaan 10 000:ta asiakasta.



Oulun yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina, että kaava asetetaan vielä kerran nähtäville. Jos vaativia muistutuksia tai lausuntoja ei jätetä, Kaukovainion keskuksen kaava etenee kaupunginhallituksen kautta valtuuston hyväksyttäväksi.