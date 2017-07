Kauko-ohjattava drone-lennokki häiritsi koululennolla ollutta lentokonetta Porissa – lensi huomattavasti sallittua korkeammalla

Porissa noin 300 metriin noussut kauko-ohjattava lennokki häiritsi koululennolla ollutta lentokonetta perjantaina päivällä. Poliisin kertoi lauantaina, ettei lennokki aiheuttanut varsinaista vaaraa, mutta oli ylittänyt sallitun korkeuden. Lennokkia saa lennättää alle 150 metrissä maan tai meren pinnasta. Tiedossa ei ole, oliko kyseessä kuvauskopteri.

– Lennättäjien on kiinnitettävä huomiota, ettei vaaratilanteita tule. Ne ovat vakavia asioita, sanoo rikosylikomisario Heli Närvänen Lounais-Suomen poliisista.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ilmailujohtaja Pekka Hentun mukaan lennokin lennättäjä osoitti vaarallista piittaamattomuutta.

– Menee jo liikenteen vaarantamisen eli rikoslain puolelle, kun noustaan noin korkealle ja läheisyydessä on lentokone. Se on vakavaa, ja osoittaa suurta välinpitämättömyyttä. Kun näistä turva-asioista on viestitty aikalailla, on lähes mahdotonta olla tietämättä niistä, Henttu sanoo.

Poliisi tutkii tapausta ilmailurikkomuksena.

Ongelmat lisääntyneet

Hentun mukaan miehittämättömistä lennokeista eli droneista aiheutuneet ongelmat ovat lisääntyneet samaan tahtiin niiden määrän kanssa.

– Asiantuntijamme ovat olleet paljon yhteydessä poliisiin drone-ongelmien vuoksi. Poliisissa nähdään myös niihin liittyvät vaarat ja ongelmat.

Henttu kertoo turvallisuusongelmien lisäksi myös yksityisyyden loukkaamisen lisääntyneen.

Poliisi kertoi kesäkuussa tapauksesta, jossa mies oli hermostunut kesätonttinsa yllä pörräävään, mainosvideon kuvauksissa käytettyyn kopteriin ja ampunut sen alas haulikolla. Hentun mukaan vastaavia tapauksia löytyy maailmalta.

– Jos joutuu dronen uhriksi, kannattaa katsoa, missä lennättäjä on. Hänellä täytyy olla aina näköyhteys lennokkiin tai hän syyllistyy rikkomukseen.

Henttu korostaa, että ammatti- ja harrastelennättäjillä on korvausvastuu aiheuttamistaan vahingoista.

Koiviston hautajaisissa ei rikkeitä

Helsingin poliisi otti haltuunsa kaksi dronea presidentti Mauno Koiviston hautajaisten yhteydessä, koska niitä epäiltiin lennätetyn Trafin määräysten vastaisesti.

Helsingin poliisista kerrotaan, että lennokit palautettiin omistajilleen, koska niitä ei lennätetty lentokieltoalueella.

Poliisilla on esitutkinnassa lennokkien aiheuttamat vaaratilanteet Vantaalla ja Pirkkalassa. Pirkkalassa lääkärihelikopteri kohtasi lennokin yli 400 metrin korkeudessa tukikohtaan palatessaan. Se oli lähimmillään noin 50 metrin päässä kopterista.

Trafi on myös tehnyt poliisille tutkintapyynnön joulukuun tapauksesta, kun yhdysvaltalainen Youtube-tähti Casey Nestat roikkui joulupukin asussa dronen kyydissä. Henttu ei tiedä tapauksen etenemisestä.