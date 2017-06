Katutöiden pitkittämiselle löytyy liuta syitä – yrittäjien Pentikäinen toivoisi ripeyttä

Kaupunki on suurin syyllinen venyviin katu-urakoihin. Jos määräyksissä sanotaan että ääntä/pölyä aiheuttavat työt pitää tehdä klo 8-16 välillä niin hankala siihen on kahta vuoroa mahduttaa. 6-21 vois jo onnistua mutta sitten rupeavat asukkaat valittamaan. Seuraava ongelma on sitten sähkö- ja vesilaitokset. Kun kaivanto on saatu auki niin voi joutua viikon odottamaan että vesilaitoksen porukka tulee edes käymään paikalla. Sama sähkö- ja kaukolämpötöiden kanssa. Siinä sitä aikaa ja rahaa palaa ihan turhaan. Julkisen puolen hommissa aina sama juttu, kun ei ole omat rahat kyseessä niin kukaan ei ota vastuuta eikä välitä.