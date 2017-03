Katainen kannattaa EU:n puoluestusyhteistyön tiivistämistä – kesäkuussa selvyyttä asiaan

Puolustusyhteistyö ja euroalueen yhteistyö ovat asioita, joissa ne EU:n jäsenmaat, jotka haluavat tehdä enemmän, voisivat tehdä enemmän. Näin sanoo Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen (kok.) Lännen Medialle antamassaan haastattelussa.



EU sai keskiviikkona "valkoisen kirjan" Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerilta. Siihen on hahmoteltu viisi erilaista skenaarioita Euroopan tulevaisuudesta.



Skenaariot ovat "jatketaan entiseen tapaan", "sisämarkkinat etusijalle", "halukkaat tekevät enemmän yhdessä", "tehdään vähemmän mutta tehokkaammin" ja "tehdään paljon enemmän yhdessä".



Katainen (kok.) kirjoitti valkoisen kirjan valmistelua varten oman kymmensivuisen paperinsa Euroopan tulevaisuudesta Junckerin pyynnöstä. Lisäksi hän oli mukana keskustelemassa kollegiossa eli komissaarien kokouksessa valkoisen kirjan sisällöstä.



Katainen ei nimeä yhtä mieleistään tulevaisuuden kehityskulkua mutta löytää viidennestä skenaariosta hyvän lähtökohdan. Hän katsoo, että EU:n pitäisi olla mahdollisimman yhtenäinen mahdollisimman monessa asiassa ja toteuttaa mahdollisimman nopeasti poliittisia päätöksiä, joita halutaan tehdä.



Euroalue luonteva "maaryhmä"



Skenaarioista kolmas, "halukkaat tekevät enemmän yhdessä", on viime aikoina ollut nosteessa. Esimerkiksi Saksan liittokansleri Angela Merkel on puhunut usean nopeuden Euroopasta varovaisen myönteisesti.



Ajatukset saavat myös Kataiselta kannatusta. Usean nopeuden EU olisi Kataisen mielestä realismia erityisesti euroalueen ja puolustusyhteistyön osalta. Tällöin yhdeksi niin sanotuksi maaryhmäksi muodostuisi Kataisen mukaan euroalueen maiden ryhmä.



– Suomen kannalta puolustusyhteistyön tiivistäminen on todella tärkeää sekä taloudellisesti että turvallisuuspoliittisesti ajateltuna. Jos sitten kaikki jäsenmaat eivät ole yhtä lailla innostuneita tästä asiasta, ei olisi reilua, jos kukaan ei saisi tiivistää puolustusyhteistyötä.



Toistaiseksi Kataisen mukaan on epäselvää, mitkä jäsenmaat haluavat olla mukana puolustusyhteistyön syventämisessä. Komissio valmistelee puolustusmateriaalin hankkimiseksi rahoitusinstrumentteja , ja jäsenmaiden on määrä kertoa puolustusyhteistyön syventämistä koskevista linjauksistaan kesäkuussa.



– Siinä vaiheessa nähdään, haluavatko kaikki jäsenmaat olla mukana vai onko sitten kysymys siitä, että jokin pienempi maaryhmä tekee enemmän yhteistyötä.



”A la carte -Eurooppa ei saa olla pääsääntö”



Katainen kuitenkin katsoo, että "à la carte" -Euroopasta ei saa tehdä EU:n tulevaisuuden pääsääntöä. Lähtökohtaisesti EU:n pitäisi tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä ja vain poikkeuksissa edetä usealla nopeudella.



– Jos ajatellaan, että esimerkiksi 10 eri asiakokonaisuudessa olisivat erilaiset maaryhmät mukana, olisi Eurooppa hyvin sotkuinen ja sekava, hän sanoo.



Katainen nostaa esiin myös valkoisen kirjan ensimmäisen skenaarion, "jatketaan entiseen tapaan". Hänestä kelpo ratkaisu olisi sekin, että jäsenmaat pitkän keskustelun jälkeen sitoutuisivat siihen, että olisi paras jatkaa nykytilan pohjalta.



– Se on hyvin helppo jättää huomiotta. Yleensä ajatellaan, että pitää saada muutosta aikaan.



– Se, mikä olisi toisin [tässä skenaariossa], olisi se, että nykytila jatkuisi aktiivisen poliittisen päätöksenteon tukemana. Äänettömänä yhtiömiehenä oleminen loppuisi, Katainen sanoo.