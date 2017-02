Kuinka kauan me aiotaan vielä leikkiä tätä "keisarin uudet vaatteet" -leikkiä, jossa teeskentelemme, että emme näe sitä mitä oikeasti näemme? EU:lla ei ole minkäälaista tulevaisuutta ja koko hirviö tullaan hautaamaan vain muutaman vuoden sisällä. Ranska ja Italia ovat lähdössä ja Hollantikin on viittä vaille ulkona. Kaikki uutisia seuraavat tämän tietävät joten pyytäisin näihin EU uutisiin sellaisen lisän jossa kerrotaan kyseessä olevan uppoava laiva ja että asialla ei ole enää merkitystä kuka siellä on puheenjohtaja. Uutisen otsikon pitäisi olla "Kataisesta uusi uppoavan laivan kapteeni".