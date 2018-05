"Kasvupotentiaali on valtava" – Autoteollisuus käänsi katseensa Ouluun, kun autoihin ladataan jatkuvasti lisää tietotekniikkaa

Oululainen ict-osaaminen on kovaa valuuttaa, kun kansainvälinen autoteollisuus tuo autoihin lisää tietotekniikkaa.

Oulussa toimii joukko teknologiayrityksiä, joilla on jo asiakkainaan kansainvälisiä autoteollisuusyrityksiä, ja lisää yhteyksiä haetaan. Autoteollisuus on kiinnostunut Oulun osaavista firmoista, sillä tietoliikennetekniikalla on entistä tärkeämpi rooli uusissa autoissa.