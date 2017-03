Käsivarteen vievän valtatien korjaustyöt alkavat toukokuussa

Valtatie 21:n peruskorjaus Muoniossa ja Enontekiöllä toteutetaan osittain tänä vuonna. Urakan ensimmäiset vaiheet aloitetaan toukokuussa. Kokonaisuudessaan urakka on valmis syyskuussa 2018.

Liikennevirasto on sopinut urakasta Lemminkäisen kanssa. Korjattavia tieosuuksia on yhteensä noin 60 kilometriä. Urakan arvo on noin yhdeksän miljoonaa euroa. Peruskorjauksen yhteydessä maantien rakenteita parannetaan sekä tietä päällystetään ja levennetään.

Tien kunto on ollut paikoin erittäin huono. Muonion ja Palojoensuun välistä osuutta käytetään paljon raskaiden kuljetusten reittinä Ruotsista ja Norjasta Suomeen.

Karesuvanto–Kilpisjärvi-osuus on puolestaan pääväylä Pohjois-Suomen ja Pohjois-Norjassa sijaitsevan Tromssan välillä. Lisäksi se on ainoa tieyhteys Kilpisjärvelle.

Valtatien merkitys paikalliselle talouselämälle, turismille ja etenkin Norjan kalateollisuudelle on suuri. Hankkeen tavoitteena on parantaa tie vastaamaan nykyisiä valtatieluokan vaatimuksia. Tärkein toimenpide on tien leventäminen. Lapin ely-keskuksen

Urakka on osa Aurora-hanketta, jossa Tunturi-Lappiin tehdään arktisiin oloihin soveltuva älykkään automaattisen liikenteen testialue ja osaamiskeskus.

Lapin ely-keskuksen mukaan valtatiehen 21 jää korjaamisesta huolimatta vaaran paikkoja.