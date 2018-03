Kärsämäen seurakunta ja kunta hierovat maakauppoja

Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi kaksi maakauppa, jotka tehdään Kärsämäen kunnan kanssa. Kaupan kohteena on seurakunnan Kirkkotontti-tila.

Määräalan kauppa Kärsämäen vanhustenkotiyhdistys ry:n omistaman palvelutalo Koivupuiston sekä Kärsämäen Asunnot Oy:n omistaman vanha alakoulun alueesta, on pinta-alaltaan 9342 neliötä.

Seurakunta on tähän asti vuokrannut tämän alueen Kärsämäen kunnalle. Kauppahinta on 23 300 euroa.

Määräalan kauppa Kärsämäen kunnan omistaman nuorisotalo Rekolan ja Kärsämäen urheilukentän alueesta sekä katu- ja pysäköintialueista, on pinta-alaltaan 9285 neliötä. Kauppaa ennen alue on ollut vuokrattuna Kärsämäen kunnalle. Kauppahinta on 23.200 euroa.

Maakaupat vahvistaa lopullisesti kirkkohallitus.

Oulun hiippakunnan piispanvaalin maallikkovalitsijoiksi kirkkovaltuusto valitsi aiemmassa kokouksessaan helmikuussa kirkkovaltuuston jäsenistä Alpo Lehtolan, Tapio Myllymäen ja Teija Surakan.

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2017 tilinpäätöksen.

Seurakunnan tilinpäätös muodostui alijäämäiseksi 46 857,35 euroa. Alijäämään vaikutti lähinnä verotulojen lasku. Myös kirkkohallituksen verotulojen täydennysavustus jäi aiempia vuosia pienemmäksi.

Verotuloja kertyi yhteensä 449 343,61 euroa, jossa on laskua 4,57 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna.

Investoinneissa jatkui Onkilammen metsätien perusparannushanke ja alkoi Ellinlehdon metsätien perusparannushanke. Näiden kustannukset olivat yhteensä 3 265,81 euroa. Muita merkittäviä hankkeita ei ollut.

Raatin tilasta myytiin kaksi määräalaa. Kauppahinnat olivat yhteensä 21 500 euroa.

Puunmyyntitulot olivat 95 030,56 euroa. Metsäsuunnitelma vuosille 2018–2027 valmistui.

Seurakunnan omavaraisuusaste oli 89 prosenttia, kassavarojen riittävyys 138 päivää.