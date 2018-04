Kärnä harkitsee riitauttavansa Väyrysen valtakirjan oikeudessa

Yritä nyt ymmärtää, että se maakuntamalli on käytössä koko Euroopassa. 400 kuntaa ja kuntayhtymää ovat liian pieniä SoTen hoitamiseksi. Edes yhtenäistä potilastietojärjestelmää ei saada aikaiseksi. Helsinki on tuhlannut miljardin Apottiinsa, jolla ei ole mitään virkaa. Suomalaiset kirjaavat potilastietonsa itse ruutupaperille Herran Vuonna 2018. Sairaalat eivät itse tiedä, mitä lääkkeitä he ovat potilaalle määränneet. 50-kiloinen potilas on kirjattu 80-kiloiseksi ja lääkkeet annetaan lähes tuplana. Niin hyvä järjestelmä meillä on!