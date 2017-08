Karkkilassa kolme loukkaantui kolarissa, liikenne Kakkostiellä sujuu jälleen

Kakkostie on jälleen avattu liikenteelle Karkkilassa kolarin aiheuttaman liikennekatkon jälkeen. Kahden henkilöauton kolarissa on loukkaantunut kolme ihmistä. Heidät on kuljetettu sairaalaan, eikä heillä pelastuslaitoksen mukaan ole hengenvaaraa.

Toisessa autossa oli onnettomuushetkellä koira, mutta se oli kiinnitettynä turvavöihin eikä loukkaantunut onnettomuudessa. Koira kuljetettiin omistajiensa sukulaisten luo hoitoon.

Pelastuslaitos kertoo, että henkilöauto oli toistaiseksi tuntemattomasta syystä ajautunut kaistaltaan ja osunut etukulmallaan vastaan tulleen auton etukulmaan. Toinen auto päätyi törmäyksen voimasta kyljelleen ojaan. Onnettomuuspaikalla on 80 kilometrin tuntinopeusrajoitus.

Pelastuslaitos sai tiedon onnettomuudesta puoli neljän aikaan iltapäivällä. Onnettomuus sattui Polarin liittymän ja Ahmoon liittymän välillä.

Poliisitutkinta ja raivaustyöt saatiin päätökseen hieman ennen kello seitsemää illalla. Liikenne ohjattiin Yrittäjäntielle runsaan kolmen tunnin ajan.