Karjalainen: Alle viidesosa laeista peräisin EU:sta

Alle viidesosa Suomessa EU-jäsenyyden aikana hyväksytyistä laeista on peräisin Euroopan unionista, osoittaa valtio-opin professoreiden Matti Wibergin ja Tapio Raunion tekemä selvitys. Kartoituksesta kertoo sanomalehti Karjalainen.

Selvityksen mukaan eduskunnan vuosina 1995-2015 hyväksymistä lakiesityksistä hieman alle 18 prosentissa viitattiin EU:hun.

Suomessa on esitetty väitteitä EU:n paljon vahvemmasta vaikutuksesta kansalliseen lainsäädäntöön.

Wibergin ja Raunion mukaan EU:n vaikutusta on arvioitu yläkanttiin myös muun muassa Britannian brexit-kampanjan aikana. Britanniassa julkaistun selvityksen mukaan 13 prosenttia vuosina 1993-2014 maassa tehdystä lainsäädännöstä juontui EU:sta. Eroa unionista ajaneen kampanjan aikana Britannian nykyinen ulkoministeri Boris Johnson esimerkiksi sanoi, että 60 prosenttia maan lainsäädännöstä tulisi EU:sta.

Suomalaisselvityksestä ei käy ilmi tarkemmin, miten merkittävä EU:n vaikutus kuhunkin lakiin on ollut, vaan lain on luokiteltu liittyvän EU:hun, jos tekstissä on viitattu unioniin edes kerran. Wiberg ja Raunio arvelevat saksalaisen Bonnin yliopiston julkaisemassa artikkelissa, että tulos saattaa jopa liioitella EU:n vaikutusta.

Kartoituksessa ei ole huomioitu esimerkiksi EU:n asetuksia, jotka ovat suoraan sellaisenaan Suomessa sovellettavia.