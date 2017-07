Karhun näkeminen on lottovoitto, mutta ruoka voi houkutella niitä pihapiiriin – kanta lähes tuplaantunut kymmenessä vuodessa

Karhu haistaa ja kuulee ihmisen jo kaukaa ja välttää ihmisen kohtaamista. Kontio on kuitenkin myös utelias kulinaristi, joka voi uskaltautua mökkien pihoille etsimään haistamiaan herkkuja.

Kuusamon Suurpetokeskuksen eläintenhoitaja ja karhuasiantuntija Sulo Karjalainen kertoo, että vaikka karhun kohtaaminen on edelleen lottovoitto, on nykyään yhä todennäköisempää nähdä metsien kuningas silmästä silmään.

– Karhut on lisääntyneet aika paljon. Kesällä karhut oppivat helppoon elämään, kun ihmiset niitä ruokkivat kuvauspaikoilla, ja ne tottuvat myös ihmisiin. Niitä kiinnostaa erityisesti hyvä ruoka, karhujen kanssa päivittäin toimiva Karjalainen kertoo.

Luonnonvarakeskus arvioi Suomen karhukannan olevan tänä vuonna 1 980–2 100 yksilöä. Kannan arvioidaan lähes tuplaantuneen kymmenessä vuodessa, joskin kanta on välillä myös vähentynyt.

Eniten Itä- ja Keski-Suomessa

Luonnonvarakeskuksen mukaan karhuja on eniten itäisessä ja keskisessä Suomessa. Karhukanta ei levittäydy nopeasti uusille alueille, koska naaraat ovat usein paikkauskollisia.

Karhut keskittyvät Sulo Karjalaisen mukaan sinne, missä niillä on ruokaa.

– Karhu syö monenlaista heinää, lehtiä ja horsma on erityisen mielekäs. Se syö myös marjojen kukkia ja marjoja, mutta sen täytyy saada myös lihaa.

Lihaa karhu saa esimerkiksi hirvieläimistä ja haaskoista. Kun ruoka on vähissä, varsinkin ihmisiin tottunut otso voi tulla pihapiiriinkin.

– Kun kesyyntyneellä karhulla on kova nälkä niin se voi äityä tuhmaksikin, että se ottaa mistä saa, ei kysy lupaa eikä kaihda keinoja, Karjalainen kertoo.

Karjalainen kertoo, että kerran Suonenjoella mesikämmen oli valinnut nukkumapaikakseen vanhemman naisen mökin rappusten nurkan. Nalle kävi vieläpä hakemassa hiukopalaa uniensa välillä pihan viinimarjapehkoista.

– Jos karhu on oppinut seudulla olemaan ja saamaan ruokaa, se ei lähde mihinkään, Karjalainen sanoo.

Karhua ei pidä häiritä

Jos karhun näkee pihapiirissä, sitä ei kannata häiritä, vaan on syytä pysyä sisällä ja soittaa viranomaisille.

– Ainakaan jos haluaa terveenä olla. Tietysti, jos haluaa nähdä petoja niin voi jättää herkullisen tuoksuisia ruoanjätteitä pihalleen. Jos karhuja on lähistöllä ja sellaisen haluaa nähdä, niin kyllä sen saa tulemaan. Se kainostelee vähän aikaa, mutta tulee lopulta, Karjalainen sanoo.

Karjalaisen mukaan karhuja ruokkimalla ja tuttavuutta tekemällä niistä saa todennäköisesti ongelman itselleen. Äänekäs ihmiselämä sen sijaan karkottaa karhuja.

Karhua ei kannata lähteä haastamaan vaikkapa huutamalla. Ihmiselle vaarallinen otus voi Karjalaisen mukaan ottaa haasteen vastaan ja tulla katsomaan, että kumpi on isäntä.

– Se ei ymmärrä vaikka sille kuinka kiroilee, päinvastoin se saattaa siitä vielä riemastua, Karjalainen tietää.

Karjalaista on karhuasioissa uskominen, sillä useita vuosikymmeniä karhujen kanssa toiminut mies pitää karhuja parhaina ystävinään. Hänet tunnetaankin ystävyydestään orvon Juuso-karhun kanssa, jonka hoitajana hän toimii.

– Karhu on paras ystäväni ja sitten vasta ihminen. Se on luotettava, se on kaikki totta mitä se näyttää ja tekee. Ihminen voi huijata mutta karhulla on aina rehti peli, Karjalainen sanoo.

Ohjenuoria ihmisen ja karhun yhteiseloon:

– Älä ruoki karhua. Ruokkiminen totuttaa karhun ihmisen läheisyyteen ja karhu muistaa helpon ruoka-apajan. Hävitä kesämökillä kaikki jätteet. Älä jätä ruokatarpeita tai roskapusseja yöksi ulos. Jos karhu tulee pihalle, pysy sisällä ja soita hätäkeskukseen.

– Pidä koirasi kytkettynä. Vapaana liikkuva koira voi joutua karhun kanssa tekemisiin. Jos koira kohtaa karhun ja lähtee karhua pakoon, se tulee todennäköisesti sinua kohti ja karhu voi tulla perässä.

– Jos löydät karhun tappaman eläimen tai näet karhunpennun, poistu heti paikalta tulosuuntaasi. Karhu on luultavasti haaskan läheisyydessä ja emo puolustaa vaistomaisesti pentujaan hyökkäämällä.

– Vihainen karhu urahtelee ja heiluttelee päätään puolelta toiselle. Sillä on korvat luimussa ja niskakarvat pystyssä ja se seisoo neljällä jalalla. Karhu varoittaa nousemalla takajaloilleen ja karjumalla voimakkaasti.

– Kohdatessa peräänny rauhallisesti samalla hiljaa puhuen. Älä huuda tai ääntele voimakkaasti, sillä karhu tulkitsee sen vihamielisyydeksi. Älä tuijota karhua silmiin, se merkitsee haastetta. Älä käännä selkääsi. Puuhun kiipeäminen tai juokseminen ei pelasta vihaisen karhun hyökkäykseltä, koska karhu on ihmistä parempi kiipeilijä ja aina ihmistä nopeampi.

– Jos karhu kuitenkin käy kiinni, heittäydy mahallesi maahan, suojaa käsilläsi päätäsi ja niskaasi ja ole liikkumatta eli tekeydy kuolleeksi.