Karhu puri miestä käteen ja raapaisi kasvoihin Suomussalmella

"Mies oli itsesuojeluksi ampunut kolme laukausta haulikollaan....." Epämääräistä uutisointia. Mikä oli ampuma etäisyys? 2m, 3m, 10m, 20m ...? Jos ammut karhua 2-5m päästä 12 kaliiperin haulikolla 3 kertaa, niin se on nallelta henki pois. Riippumatta siitä, onko sinulla patruunana esim. 36g haulikoolla 2,7mm tai raskas 52g magnum haulikoolla 3,5mm. Haulikon tuhovoima lähietäisyydeltä ammuttaessa on massiivinen, haulikko tekee rumaa jälkeä lähietäisyydeltä. Haulikko on lähietäisyydellä tehokkaampi tappaja kuin hirvikivääri. Haulikon tappamiskyky perustuu shokkivaikutukseen, juuri tästä shokki vaikutuksesta tulee haulikon englanninkielinen nimi shotgun.