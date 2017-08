Karhu hyökkäsi marjastajan päälle Sodankylässä – Poliisi kehottaa välttämään aluetta

Karhu hyökkäsi marjastajan päälle Sodankylän Vuojärven varalaskupaikan läheisyydessä torstai-iltana. Poliisi kehottaa alueella liikkuvia varovaisuuteen ja mahdollisuuksien mukaan välttämään aluetta.

Marjastaja oli tarkastamassa hillan kypsymistä jängällä, kun karhu hyökkäsi yllättäen takaapäin. Karhu löi marjastajaa vasempaan käteen, jonka seurauksena marjastaja kaatui maahan.

Lyönnin jälkeen eläin poistui paikalta. Ainoastaan karhun silhuetin nähneen marjastajan käteen jäi selvästi erottuvat kynnenjäljet.

– Lääkärin vahvistaman tiedon mukaan kyseessä oli nimenomaan karhun kämmenen kynnenjälki, sanoo ylikonstaapeli Tarmo Alaluusua Lapin poliisilaitokselta.

Poliisi on pyytänyt tapaukseen liittyen suurriistavirka-apua Suomen riistakeskukselta, joka on käynyt tarkastamassa tapahtumapaikan koirien kanssa. Paikalta on löytynyt karhun jälkiä.

– Tassun koko kertoo, että kyseessä on nuori karhu. Se ei tosin sulje pois mahdollisuutta, että kyseessä oli naaraskarhu, jonka tassu on pienempi.

Alaluusuan mukaan on mahdollista, että hilloja etsinyt marjasta on joutunut vahingossa karhuemon ja pennun väliin, joka on mahdollisesti aiheuttanut hyökkäysreaktion emossa.

– Ei voida puhua häiriintyneestä karhusta tässä vaiheessa, Alaluusua toteaa.