Karfentaniilin riski kasvaa – huumetta on epäilty liikkuvan myös Kainuussa

Pieninäkin annoksina tappavaa huumausainetta täytyy käsitellä erittäin varovasti. Poliisi suunnittelee hankkivansa nenäsumutteita työturvallisuutensa parantamiseksi.

Poliisi on kohdannut toistuvasti tappavan vaarallista huumausainetta karfentaniilia.

Keskusrikospoliisin rikostekninen laboratorio tutki viime vuonna 12 huumausaine-erää, jotka kaikki sisälsivät karfentaniilia. Edeltävänä vuonna karfentaniilia löydettiin vain yhdestä näytteestä.

–Loppuvuotta 2017 kohden karfentaniilia sisältävien näytteiden määrä lisääntyi. Suurimmat takavarikot olivat useita satoja grammoja, laboratorion rikoskemisti Tiina Kauppila kuvailee.

Hänen mukaansa näytteet olivat Sisä-Suomen, Itä-Suomen ja Kaakkois-Suomen poliisilaitosten alueilta.

Myös Kainuussa on epäilty liikkuneen karfentaniilia, mutta alueen poliisin mukaan näytteiden laboratoriotutkimukset eivät ole vielä valmistuneet.

Karfentaniili on vahvin tunnettu opioidi. Sitä pidetään noin 10 000 kertaa morfiinia vahvempana aineena. Pienikin annos on tappava.

Kauppila kertoo, että karfentaniili on Suomessa liikkuvista huumausaineista kaikkein vaarallisin. Huumeiden käyttäjät ottavat erittäin suuren riskin käyttäessään sitä päihtymistarkoitukseen.

– Oikeaa laimennusta on äärimmäisen vaikea tehdä. Käytännössä on mahdotonta tietää, miten pieni annos sopii päihteeksi ja mikä on tappava.

Suomessa todettiin viime vuonna kaksi kuolintapausta, joissa THL löysi vainajasta karfentaniilia.