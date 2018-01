Viihdetaiteilija Jari Sillanpää aikoo valittaa huumetuomiostaan hovioikeuteen. Helsingin käräjäoikeudesta kerrottiin maanantaina, että Sillanpää on määräajassa ilmoittanut tyytymättömyytensä tuomioon.

Käräjäoikeus langetti Sillanpäälle viikko sitten 50 päiväsakkoa. Hänen tuloillaan sakkosumma on lähes 24 000 euroa.

Sillanpää myönsi syyllisyytensä

Käräjäoikeus totesi, että Sillanpää käytti metamfetamiinia ja ajoi huumeen vaikutuksen alaisena Helsingin keskustassa viime syyskuussa. Hänen hallussaan oli 0,3 grammaa metamfetamiinia.

Lisäksi Sillanpää piti tuomion mukaan matkapuhelinta kädessään ajon aikana sekä ylitti keltaisen sulkuviivan autolla Helsingin Annankadulla tahallaan tai ainakin huolimattomuudesta. Sillanpää myönsi oikeudessa syyllistyneensä kaikkiin rikoksiin.

Artistin kolmeen asuntoon Helsingissä ja Vihdissä tehtiin viime syksynä kotietsintä, kertoi Ilta-Sanomat aiemmin. Kotietsinnän yhteydessä Sillanpää kertoi käyttäneensä huumausainetta jo pitkään. Varsinaisessa esitutkinnassa hän ei kuitenkaan vastannut tähän liittyneeseen kysymykseen.

Tangokuningas ja euroviisuedustaja

Sillanpää nousi julkisuuteen vuonna 1995, kun hänet valittiin tangokuninkaaksi. Hänen vuonna 1996 julkaistu esikoislevynsä Jari Sillanpää on edelleen Suomen myydyin äänite, jota on myyty 272 940 kappaletta. Sillanpää on edustanut Suomea Euroviisuissa vuonna 2004. Siltsunakin tunnettu laulaja on 2010-luvulla tullut tutuksi myös Vain elämää -tv-sarjasta, jossa hän on esiintynyt kahdella tuotantokaudella, viimeksi viime syksynä.