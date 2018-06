Käräjäoikeus vapautti Ilja Janitskinin tutkintavankeudesta – odottaa oikeuden ratkaisua vapaalta jalalta

Kihlakunnansyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen ei vaatinut, että Ilja Janitskin pidettäisiin vangittuna enää käräjäoikeuden ratkaisuun asti. Helsingin käräjäoikeus on ilmoittanut, että MV-julkaisua koskevan oikeudenkäynnin ratkaisu annetaan syyskuun lopussa. Janitskin käveli yleisön mukana salista ulos.

MV-julkaisun perustaja Ilja Janitskin vapautettiin tutkintavankeudesta odottamaan Helsingin käräjäoikeuden ratkaisua MV-oikeudenkäyntiin koskevaan juttuun.

Helsingin käräjäoikeus päätti asiasta oikeudenkäynnin päätteeksi tiistaina iltapäivällä.

Kihlakunnansyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen ilmoitti loppulausunnossaan tiistaina, ettei hän vaadi Janitskinia pidettäväksi vankeudessa oikeudenkäynnin jälkeen. Janitskinin puolustus on jo oikeudenkäynnin aikana vaatinut useita kertoja tämän vapauttamista ja teki niin myös tiistai-iltapäivänä. Oikeuden puheenjohtaja arvioi, ettei perusteita vangittuna pitämiselle ollut. Janitskin käveli ulos oikeudesta yleisön mukana ja ilmoitti hakevansa tavarat Vantaan vankilasta myöhemmin.

Janitskin on ollut Suomessa vangittuna huhtikuusta 2018 lähtien, minkä lisäksi hän on ollut muun muassa pantavankeudessa Andorrassa.

Käräjäoikeuden puheenjohtaja on arvioinut, että kokonaisuuden ratkaisu valmistuu syksyllä.

Sanoma: yli 300 juttua käytetty MV:ssä luvatta

Viimeisenä asiana oikeudenkäynnissä käsiteltiin kahta tekijänoikeusrikossyytettä Sanoma Media Finlandin julkaisujen osalta. Aamupäivällä tiistaina käsittelyssä oli rahankeräysrikossyytteitä.

Sanoma Media vaatii vuosina 2015–2016 tehdyistä tekijänoikeusloukkauksista korvausta yli 75 000 euron edestä jutuista ja kuvista, jotka ovat Sanoman mukaan julkaistu alun perin Helsingin Sanomissa, Taloussanomissa ja Ilta-Sanomissa. Janitskinin puolustus paljoksui korvausvaatimusta.

Toisessa jutussa syytettynä on myös parin jutun osalta ollut nainen, joka on syyttäjän mukaan toiminut MV:n toimittajana.

Kyseessä on sama henkilö, joka on syyttäjän mukaan toiminut MV:n keskusteluosion moderaattorina. Riitaista oikeudessa on ollut, onko hän toiminut Janitskinin sijaisena.

Molemmat ovat kiistäneet syyllisyytensä. Toimittajaroolissa syytetty ei halunnut tulla kuulluksi oikeudessa.

Oikeudessa Sanoman edustaja esitteli, että kaikkiaan MV-verkkojulkaisussa ja Uberuutiset-sivustolla olisi julkaistu yli 300 juttua ja 30 kuvaa, joissa Sanoman artikkeleita olisi käytetty väärin.

Janitskinin puolustus tarttui oikeudessa kuitenkin siihen, että oikeudessa ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta vertailla kaikkia artikkeleita, joissa väitettyä oikeudenloukkausta olisi tapahtunut.

Oikeudessa syyttäjä esitteli Sanomalta saatua linkkilistaa, mutta juttuja ei ollut otettu talteen linkkien takaa ja osa oli jo poistettu. Joitain juttuja käsiteltiin salissa tarkemmin, poliisin esitutkintamateriaaliin nojaten.

Sanoman asianajaja kuitenkin totesi oikeudenkäynnissä, että tekijänoikeusrikoksien käsittelyssä oikeudessa riittää, että juttuja käydään muutamin esimerkein läpi.

Janitskinin puolustusasianajaja Riku Muurinen arvioi loppulausunnossaan, että syyte tulee hylätä, koska syyte on jäänyt näyttämättä toteen. Syyttäjä oli asiasta kuitenkin toista mieltä.

Ratkaisu syyskuussa

Helsingin käräjäoikeudessa juttua käsitellyt puheenjohtaja arvioi, että MV-julkaisua koskevan oikeudenkäynnin ratkaisu tullaan antamaan syyskuun 28:ntena.

Syyttäjä on vaatinut Janitskinille kokonaisuudesta vuoden ja kahdeksan kuukauden rangaistusta. Janitskin on kiistänyt kaikki rikokset, ja sittemmin MV-julkaisusta vastaa toinen henkilö. Janitskinin puolustus vaati, että Janitskinin tuomiota arvioitaessa otettaisiin huomioon hänen terveydentilansa ja asian saama poikkeuksellinen julkisuus.

Kihlakunnansyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen ei pitänyt jutun saamaa julkisuutta poikkeuksellisena.

Lännen Median osakaslehti Kaleva sekä sen vastaava päätoimittaja ovat MV-kokonaisuudessa jutussa asianomistajina ja vahingonkorvausta vaativia tahoja.