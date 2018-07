Käräjäoikeus päätti: Sarjakuristaja Michael Penttilä tuomittiin murhasta elinkautiseen vankeuteen

Helsingin käräjäoikeus ilmoitti keskiviikkoiltapäivänä, että Michael Penttilä on tappanut 52-vuotiaan naisen erityisen raa'alla tavalla.

Sarjakuristajaksi kutsuttu Michael Penttilä on tuomittu murhasta elinkautiseen vankeuteen.

Helsingin käräjäoikeus antoi ratkaisunsa henkirikosoikeudenkäyntiin keskiviikkona iltapäivällä. Syyttäjä vaati Penttilälle elinkautista rangaistusta murhasta henkirikoksesta, joka tehtiin huhtikuun puolessavälissä Vaasankadulla Helsingissä.

Oikeudenkäynnin pääkäsittely pidettiin tiistaina 10. heinäkuuta. Penttilä tunnusti teon tappona mutta kiisti murhasyytteen.

Käräjäoikeus katsoi, että Penttilä oli raa'alla tavalla kuristanut 52-vuotiaan naisen hengiltä tämän kotonaan.

Penttilän mukaan hän riisti naisen hengen kuristamalla nopeasti. Penttilä kertoi oikeudessa tiistaina, että hän oli menettänyt malttinsa naisen luona sen jälkeen, kun nainen oli tunnistanut tämän ja alkanut nimitellä häntä sarjakuristajaksi. Penttilä kertoi oikeudessa kiihdyksissään kuristaneen naista ensiksi käsin, sitten sukkahousuilla.

Oikeus kuitenkin katsoi, että Penttilä oli tehnyt tapon erityisen raa'alla tavalla. Oikeus katsoi, että teko oli murha, ja Penttilä passitettiin elinkautiseen vankeuteen. Passituspaikka oli Vantaan vankila.

Syyttäjä vastusti mielentilatutkimusta

Penttilän puolustus vaati käräjäoikeudelta sitä, että Penttilä passitetaan mielentilatutkimukseen. Penttilästä on tehty mielentilatutkimuksia ja vaarallisuusarvioita vuosien saatossa, mutta puolustus on perustellut uutta mielentilatutkimusta sillä, että ihmiset muuttuvat vuosien saatossa.

Syyttäjä Eija Velitski vastusti mielentilatutkimuksen uusimista tiistaina ja vetosi aiempien tutkimusten tuloksiin. Käräjäoikeus kuitenkin hylkäsi mielentilavaatimuksen ja arvioi, että Penttilä ymmärsi teon ja sen seuraukset.

Penttilää on kutsuttu sarjakuristajaksi, koska hän on 1980-luvulta saakka kuristanut lukuisia ihmisiä. Huhtikuussa kuollut nainen on hänen neljäs kuolonuhrinsa.

Tuomio ei ole lainvoimainen.