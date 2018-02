Käräjäoikeus hylkäsi toimittajan vaatimukset takavarikkotavaroiden palauttamisesta — KRP aikoo hakea lupaa tietolaitteiden tutkimiseksi

Minusta tässä HS:n , vajoamisessa lööppilehtien tasolle, on se hyvä juttu että - saadaan keskustelua siitä että on oltava joku raja. Raja siihen mikä on luotettavaa ja luottamuksellista tietoa - jota "toimittajien ei pidä uutisähkyssään pyrkiä julkaisemaan". Niillä voi olla arvaamattomia seurauksia kansallisen turvallisuuden suhteen.

Eri asia on sitten se miten tietoja käsitellään , kerätään tai seurataan. Siinä nyt onkin eduskunnan taholla menossa selvitys tästä uudesta tiedustelulaista. Siihen saadaan aikaan valvontaa ja muuta tärkeää. Silti se ei poista sitä mahdollisuutta että "myyriä ajoittain löytyy jotka rahasta tai muusta" - ovat valmiita isänmaansa myymään.