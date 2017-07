Helsingin käräjäoikeus antoi perjantaina tuomion tapauksessa, jossa syyttäjä vaati sarjakuristajana tunnetulle Michael Maria Penttilälle tuomiota törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

Käräjäoikeus hylkäsi mieheen kohdistetut syytteet.

Syyttäjän mukaan mies oli laatinut yksityiskohtaisen suunnitelman siitä, että hän tapaisi naapurissa asuneen 17-vuotiaan tytön ja tapaamisen yhteydessä joko tappaisi hänet kuristamalla tai ainakin pahoinpitelisi hänet törkeästi kuristamalla tajuttomuustilaan asti. Syyttäjän mukaan mies oli myös käynyt naapurin oven takana ja yrittänyt päästä sisälle.

Oikeuden mukaan tapauksessa ei pystytty riittävän tarkasti näyttämään sitä, että mies olisi suunnitellut rikosta. Oikeus katsoi, että tapauksessa on olemassa varteenotettava riski, että tyttö on tunnistanut oven takana seisseen miehen väärin. Tytöllä oli vain hetki aikaa nähdä ovisilmästä oven takana ollut henkilö. Oikeuden mukaan näyttöä ei ole myöskään siitä, että Penttilä olisi tarkkaillut tyttöä.

Oikeudessa käsiteltiin myös rakkauskirjettä, jonka Penttilä oli toimittanut. Suzy-nimellä osoitettu kirje putosi tytön postiluukusta noin pari kuukautta sen jälkeen, kun tytön oven takana oli käyty.

– Käräjäoikeus on edellä todennut, että yksin kysymyksessä olevan kirjeen perusteella ei voida luotettavasti päätellä, että Penttilällä olisi kirjeen (tytölle) toimittaessaan ollut jonkinlainen suunnitelma ja tarkoitus tehdä törkeä (tytön) henkeen tai terveyteen kohdistuva rikos.

Penttilä itse selitti kirjettä sillä, että hänen vieraillessaan verkkosivuilla ponnahdusikkunasta tuli tarjous naisseurasta. Penttilän mukaan hän oli sekoittanut tytön ponnahdusikkunan "Suzyyn", jonka kerrottiin asuvan lähistöllä.

Syyttäjän oli vaatinut Penttilälle maksimirangaistusta eli neljän vuoden vankeustuomiota. Syyttäjä perusteli kovaa tuomiota miehen aiemmalla rikostaustalla.

Penttilä pidettiin vangittuna tuomion julistamiseen saakka. Käräjäoikeus toteaa, että miestä ei tämän asian vuoksi ole enää syytä pitää vangittuna.

Taustalla useita törkeitä rikoksia

Penttilä on aiemmin syyllistynyt lukuisiin kuristuksiin, joista osa on tehty Oulun seudulla. Hän on kuristanut hengiltä äitinsä, baarituttavansa ja 12-vuotiaan tytön. Lisäksi hänet on tuomittu muun muassa useista kuristamalla tehdyistä törkeistä naisten pahoinpitelyistä ja törkeästä raiskauksesta. Kuristaessaan naisia hän on käyttänyt usein nahka- tai kumihanskoja käsissään, minkä vuoksi häntä on kutsuttu myös hansikaskuristajaksi.

Vuonna 1965 syntynyt Penttilä on istunut vankilassa yli 20 vuotta. Hänelle on tehty vuosien saatossa useita vaarallisuusarvioita, joissa hänet on toistuvasti määritelty erittäin vaaralliseksi toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle.

Penttilä vapautui vankilasta viime joulukuussa, kun hän sai suoritettua viimeisimmän vankeusrangaistuksensa kokonaisuudessaan loppuun.