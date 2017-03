Käräjäoikeuden entinen laamanni oikeuteen – vastaa virkarikossyytteeseen loppuviikosta

Helsingin hovioikeus käsittelee loppuviikosta Helsingin käräjäoikeuden eläköityneen laamannin ja kahden muun käräjätuomarin virkarikossyytteitä.



Syytteessä on myös Helsingin entinen säilöönottoyksikön johtaja.



Neljää vastaajaa kohtaan on nostettu syytteet tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syytteiden noston määräsi aikanaan eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen.



Kyse on oikeusasiamiehen kanslian mukaan siitä, että käräjäoikeudessa ei ole lain mukaisesti käsitelty tapauksia, joissa säilöön otettuja ulkomaalaisia on päätetty säilyttää erillään.



Erillään pitämisestä päättää säilöönottoyksikön johtaja. Oikeusasiamiehen mukaan käräjäoikeuden on kuitenkin otettava viipymättä käsittelyyn tapaus, jossa säilöön otettu ulkomaalainen on päätetty pitää muista erillään. Käräjäoikeuden olisi pitänyt neljän päivän kuluessa erillään pitämisestä käsitellä asia, katsoo oikeusasiamies.



Tutkinta lähti liikkeelle, kun oikeusasiamies teki loppuvuonna 2014 tarkastuksen säilöönottoyksikköön. Hän määräsi asiasta esitutkinnan maaliskuussa 2015.



Oikeusasiamies tiedotti syksyllä, että esitutkinnan perusteella käräjäoikeus oli vuosina 2006–2015 saanut 246 ilmoitusta erillään säilyttämisestä, mutta tapauksista ei oltu järjestetty tuomioistuinkäsittelyä. Oikeusasiamies päätti syytteistä viime marraskuussa.



Helsingin hovioikeudessa syyttäjänä toimii valtionsyyttäjä Jorma Äijälä. Äijälä ei maanantaina kommentoinut Lännen Medialle sitä, mitä on vaadittu rangaistukseksi.



Rikoslain mukaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta voi saada enimmäisrangaistuksena sakkoja, vähintään varoituksen.



Helsingin hovioikeus on varannut asian käsittelyyn torstain ja perjantain.