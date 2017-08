Kansliapäällikkö Päivi Nerg: Oulun Poliisilaitos ei palaa Rata-aukiolle

Näin suunnitteluinsiöörinä jona ole ollut suunnitelemassa tehtaita eri puolille maapalloa ja mm. Vantaan tikkurilaan keskusrikospoliisin toimitalon teräsrakenteet 1990 luvun alussa. Tulee mieleen se täysin välinpitämätön asenne rakentajille näissä hometalo kohteissa jossa ei välitetä mitään siitä mitä vuosisatojen aikana on rakentamisessa ollut. Kun katsoo vaikkapa Oulun asemarakennusta niin näin suunnittelijan ensimmäisenä näkyy se miten alapohjan tuuletus on tehty kivijalassa olevilla tuuletusaukoilla. Samalaisia asioita on noudatettu kaikissa vaikkapa Värtön armeijan rakennuksissa ja ne on terveitä rakennuksia ilman homeongelmia.