Sosiaali- ja terveysvaliokunta joutuu pian työstämään perustuslakivaliokunnan vaatimia muutoksia soten valinnanvapausesitykseen. Touko Aalto pitää lausuntoa tyrmäävänä.

Perustuslakivaliokunnan perjantaina valmistunut lausunto sote-uudistuksen valinnanvapaudesta tietää töitä varsinkin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan valinnanvapausesityksessä on paljon korjattavaa, mutta korjaukset voidaan tehdä eduskunnassa. Käytännössä suuri osa työstä pitää tehdä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Sote-valiokunnan entinen puheenjohtaja, eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen (sd.) totesi perjantaina, että valiokunnalle pitää antaa työrauha.

– Pitkällä sotekokemuksella sanon, että perustuslakivaliokunnan lausunto vaatii paljon työtä sos. ja terveysvaliokunnalta. Ei mikään läpihuutojuttu, Haatainen kommentoi Twitter-viestipalvelussa perjantaina.

Perustuslakivaliokunnan jäsenet arvioivat perjantaina, että heidän työnsä antaa askelmerkit sille, että sotea voidaan jatkaa.

Vihreiden Aalto: Lausunto tyrmäävä

Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Touko Aalto kuvaili perjantaina lähettämässään tiedotteessa perustuslakivaliokunnan lausuntoa tyrmäävänä. Aalto kritisoi erityisesti kokoomusta, joka hänen mukaansa on ajanut "härkäpäisesti" soten markkinamallia.

– Perustuslakivaliokunnan vaatima korjauslista soteen on huomattava. Tämä on jo toinen kerta, kun hallituksen huonosti valmistelema esitys on perustuslain vastainen ja vaarantaa suomalaisten palvelut. Hälytyskellojen pitäisi nyt soida, Aalto toteaa tiedotteen mukaan.

Hänen mielestään markkinamalli pitäisi hylätä.

– Näin suurta uudistusta ei pidä viedä mitättömällä enemmistöllä ja rimaa hipoen läpi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson puolestaan kiinnittää huomiota siihen, mitä perustuslakivaliokunnan lausunnossa todetaan valinnanvapauden tietosuojasääntelystä. Sääntely on lausunnon mukaan vielä puutteellista, ja Andersson huomauttaa Twitterissä kaavailtujen henkilörekisterien tietosuojasta.

– Kiireessä on edetty kiinnittämättä huomiota tärkeään perus- ja ihmisoikeusulottuvuuteen, Andersson kirjoittaa.