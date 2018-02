Kansanedustajat somettavat valtavasti, paljastaa LM-kysely – edustajia ärsyttävät kollegoiden näpyttely ja ylilyönnit

Melkein kaikki kansanedustajat ovat Facebookissa. Twitteriä käyttää neljä viidestä kyselyyn vastanneesta. Siitä huolimatta puolueiden someohjeet ovat edustajille epäselvät.

Facebook ja Twitter ovat kansanedustajien suosituimmat sosiaalisen median kanavat, selviää Lännen Median kyselystä kansanedustajille.

Kyselyyn vastasi 101 kansanedustajaa henkilökohtaisella vastauslomakkeella 23.1.–9.2. välillä. Määrä on 50,5 prosenttia kansanedustajista, eli yli puolet.

Kansanedustajat käyttävät useita somekanavia. Facebookia käyttää lähes jokainen vastaaja. Twitteriä käyttää noin neljä viidestä kyselyyn vastanneista. Suosittuja sähköisen tiedottamisen tapoja olivat myös sähköposti ja blogi.

Suurin osa kansanedustajista päivittää sosiaalista mediaa joka päivä. Ylivoimainen enemmistö kirjoittaa sinne itse. Kansanedustajat ovat siis sosiaalisen median suurkuluttajia.

Muiden käytös häiritsee välillä

Noin puolet kansanedustajista on sitä mieltä, sosiaalisessa mediassa näkee välillä ylilyöntejä muilta kansanedustajilta. Kolme prosenttia piti ylilyöntejä pahoina ja usein toistuvina.

Toinen puoli katsoi, että keskustelu on enimmäkseen asiallista. Esimerkilliseksi kansanedustajien somekäytöstä ei kuitenkaan kukaan tohtinut väittää.

Yksi ylilyöntien syy lienee se, että moniin heittoihin tartutaan.

– Provoilu on sosiaalisessa mediassa vähän turhankin helppo tapa saada huomiota osakseen, toteaa Jyrki Kasvi (vihr.) vastauksessaan.

Toisaalta puoluetovereiden huono käytös voi vaikeuttaa asiapolitiikan tekemistä.

– En pidä siitä, että toistuvasti jotkut pyrkivät epäasiallisilla kommenteilla nostamaan itseään koko puolueen kustannuksella. Vie puolueen ja sitä myötä muiden hyvin asioita hoitaneiden uskottavuutta, kertoo Mika Niikko (ps.).

Sosiaalinen media on osa eduskuntatyötä, mutta se myös vie aikaa. Tämä häiritsee toisinaan muitakin kuin somettajaa.

– Some häiritsee selvästi eduskuntatyötä. Valiokunnissa on liikaa piipitystä ja näpyttämistä. Asioihin reagoidaan välittömästi fiilispohjalta. Kollegoille pitäisi ainakin antaa äänirauha näppäin- ja hälytysäänistä. Osalla nuorista edustajista on selvää addiktoitumista havaittavissa sosiaaliseen mediaan. Puheenjohtajien tehtävä on puuttua taustahälyyn tarvittaessa, kertoo Pauli Kiuru (kok.).

Puolueiden ohjeistus epäselvää

Sosiaalisen median suuresta suosiosta huolimatta kansanedustajilla ei ole selkeää kuvaa, onko heidän puolueillaan someohjeita.

Esimerkiksi keskustan kansanedustajista noin kolmannes tiesi ohjeiden olemassaolosta, kolmannes taas ei. Osa ei osannut sanoa varmaksi.

Perussuomalaisilla ja vihreillä oli yhtenäisin kuva puolueensa ohjeista. Perussuomalaisten mukaan puolue puuttuu kansanedustajien touhuihin tapauskohtaisesti. Vihreillä taas on useimpien mukaan someohjeet.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on kunnostautunut somessa lukuisilla avauksillaan. Hänen mielestään keskusta voisi kehittää käytäntöjään.

– Eduskuntaryhmän kannattaisi laatia oma somestrategia. Pitäisi käydä läpi, millaisia ovat menestyvät päivitykset ja miten kansanedustajat roolitetaan, Kärnä sanoo Lännen Medialle.

Näin kansanedustajat kommentoivat somea ja tiedottamista

Eri kanavista

"On kausia, jolloin en ehdi tai muusta syistä ole halukas julkisesti tuomaan ajatuksiani esille sosiaalisessa mediassa. Tarkoitus on pyrkiä aktiivisemmin olemaan myös sosiaalisen median kautta tavoitettavissa."

Veera Ruoho (kok.)

"YouTube julkaisee Verkkouutisten kuvaamaa BenTV:tä kerran viikossa. Avustajani päivittää Facebook-fanisivujani ja kertoo minulle, mitä Facebookissa tapahtuu. Itse en siis varsinaisesti käytä sosiaalista mediaa."

Ben Zyskowicz (kok.)

"Keep it simple. Käytän aikana toisin kuin olemalla läsnä monissa sosiaalisen median muodoissa."

Markku Eestilä (kok.)

"Vaaleissa valitun luottamushenkilön on oltava ihmisten keskuudessa siellä, missä ihmiset ovat ja osallistua keskusteluun. Kasvokkain tapaaminen on myös tärkeää ja siksi olen säännöllisesti ihmisten tavattavissa Sadun klinikalla kauppakeskuksessa."

Satu Taavitsainen (sd.)

"Mielipidekirjoitukset voivat mennä läpi mediassa, tiedotteet eivät. Olen paljon puhelimessa ja keskustelen ihmisten kanssa kasvotusten."

Kike Elomaa (ps.)

"Olen yrittänyt olla siellä, missä suurin osa minun seudulla asuvista ihmisistä on. Twitteriä ei käytetä paljon, joten en itsekään käytä sitä paljon."

Heli Järvinen (vihr.)

"Lehtikirjoittelu mielipidepalstoille on lisänä."

Matti Semi (vas.)

Tilien päivittämisestä

"Some-päivittämistä ja tiedotteita hoitavat molemmat, minä ja avustajani."

Antti Kurvinen (kesk.)

"Some ei ole aitoa, jos siellä ei ole läsnä omana persoonanaan."

Mikko Kärnä (kesk.)

"Tilit ovat siinä määrin mielestäni henkilökohtaisia, ettei niitä voi antaa avustajan päivitettäväksi. Kun hoidat ne itse, niin vastaat myös sanomisistasi."

Johanna Ojala-Niemelä (sd.)

"Avustaja voi auttaa tekniikassa."

Mika Kari (sd.)

"Päivitän pääosin itse, mutta avustaja hoitaa Twitterin kokonaan ja satunnaisesti muita välineitä. Tärkeä osa niiden käyttöä on keskustelu itse ja sopimattomien kommenttien siivous (osin itse, osin avustaja)."

Anna Kontula (vas.)

"Päivitän pääasiassa itse, joskus Facebookia päivittää myös avustaja tai tukiryhmäläinen, mutta se kerrotaan lukijoille päivityksessä, jos päivittäjänä on joku muu kuin minä."

Hanna Sarkkinen (vas.)

Puolueen ohjeista

"Olemme saaneet eduskuntaryhmässä koulutusta ja opastusta sosiaalisen median käyttöön. Jokainen vastaa itse sanomisista ja päivityksistä."

Mirja Vehkaperä (kesk.)

"Voisi olla parempikin ohjeistus."

Mikko Kärnä (kesk.)

"Käsittääkseni puolueella on vain viestinnän tapoihin liittyvää aktiivisuuteen kannustavaa ohjeistusta. On luontevaa, että kansanedustajat perustelevat ja vastaavat itse näkemyksistään, ainakin kokoomuksessa."

Susanna Koski (kok.)

"Kriisiviestinnän ohjeet ovat olemassa."

Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.)

"Minusta kansanedustajat ja muut edustajat vastaavat siitä, miten toimivat ja puhuvat. Puolueen ei tule liikaa puuttua sananvapauden käyttämiseen."

Leena Meri (ps.)

Häiriökäytöksestä

"Twitterissä käytös on usein vähiten asiallista. Erityisesti vihreät levittävät siellä usein vääristeltyä totuutta. Pääsääntöisesti somessa osataan käyttäytyä ja väitellä asiallisesti."

Mikko Savola (kesk.)

"En ole veljien enkä siskojen vartija. En seuraa sillä ajatuksella, että ottaisin kantaa, miten kukin käyttäytyy mediassa. Jokainen meistä vastaa siitä itse."

Sirkka-Liisa Anttila (kesk.)

"Asiallinen keskustelu joskus vaikeaa, koska samat häiriköt alkaa työntää asiaan kuulumattomia kommentteja heti. Toisaalta se kuuluu asiaan, enkä ainakaan itse viitsi heitä poistaa."

Markku Eestilä (kok.)

"Ylilyönnit kasautuvat samoille henkilöille."

Tarja Filatov (sd.)

"Ylilyönnit tai huono somekäytös kasautuvat muutamille henkilöille. Enimmäkseen kansanedustajat toimivat sosiaalisessa mediassa asiallisesti."

Olli-Poika Parviainen (vihr.)