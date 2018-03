On väärin että tietyille maksetaan tuhansia euroja verottomana "tyhjästä" ?? ja silti ollaan suuripalkkaisessa työssä. Miksi kansalaisille ei makseta sopeutumiseläkettä kun joutuu työttömäksi tai eläkkeelle! kansalaisellakin on oikeus saada Ko. eläkettä jos poliitikoilta ei poisteta kyseistä eläkettä ja vieläpä verottomana, on se niin väärin kansalaisia kohtaan.