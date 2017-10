Kansanedustajakolmikko tyttöjen päivänä: Lapsiavioliitot on kiellettävä Suomessa

Vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen sekä keskustan Aila Paloniemi ja kokoomuksen Saara-Sofia Siren vaativat yhdessä Suomelta ja kansainväliseltä yhteisöltä pontevampia toimia lapsiavioliittojen lopettamiseksi.

Kansanedustajat toteavat tyttöjen päivänä lähettämässään tiedotteessa, että lapsiavioliitot koskevat erityisesti tyttöjä. Joka kolmas tyttö kehitysmaissa joutuu naimisiin alle 18-vuotiaana, ja myös Suomessa on naimisissa olevia alaikäisiä.

– Lapsiavioliitot ovat räikeä ihmisoikeusloukkaus ja kestävän kehityksen este. Lapsiavioliittojen torjunnan on oltava korkealla kansainvälisellä agendalla ja myös Suomen politiikassa. Tyttöjen on saatava olla tyttöjä, ei vaimoja, Siren toteaa.

Lapsiavioliitot merkitsevät tytöille usein koulunkäynnin keskeytymistä ja raskaaksi tuloa liian nuorena. Kansanedustajat huomauttavat, että usein lapsiavioliitot ovat pakkoavioliittoja, eivätkä tytöt saa itse päättää omasta naimisiin menostaan ja elämästään.

Kansanedustajat haluavat nostaa keskusteluun myös lapsiavioliitot Suomessa. He kirjoittavat, että Suomessa on ulkomailla vastentahtoisesti naitettuja tyttöjä, ja Suomen lainsäädäntö mahdollistaa alle 18-vuotiaiden avioliiton.

Kansanedustajat vaativat lainsäädäntömuutoksia alle 18-vuotiaiden avioliittojen kieltämiseksi Suomessa sekä ulkomailla solmittujen lapsiavioliittojen mitätöimiseksi.

– Me emme voi sivuuttaa sitä, että myös Suomessa on lapsiavioliittoja. Meidän vastuumme on varmistaa, että yksikään Suomessa oleva tyttö ei joudu naimisiin liian aikaisin ja vastoin tahtoaan, Sarkkinen sanoo.

– Ministeriön on pikaisesti aloitettava lainsäädäntömuutokset alaikäisten avioliittojen lopettamiseksi Suomessa. Lainsäädäntömuutosten lisäksi tarvitsemme viranomaisten yhteisen toimintasuunnitelman lapsiavioliittojen kitkemiseksi, Paloniemi sanoo.