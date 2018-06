Kansallispuistojen ennätyssuosiolle odotetaan jatkoa - metsät vetävät myös ulkomaalaisia

LÄHELTÄ VAI KAUKAA

Metsä parantaa maailmaa ja onneksi maailma parantaa meidän metsiä. Meillä ei ole nähty metsää puilta. Massapuu on nähty arvokkaanpana kuin huojuvat hongat. Lähes onnellinen kansa on maksanut velkaansa puilla, nyt on aika maksaa monimuotoisuus metsälle. Kiitos idänimmeisille haavanlehden havahduttamisesta. Suomalasilla on muiden havumetsien alueella asuvien kanssa vastuu maailmasta ja erityisesti maakunnissa majailevista. Tulevaisuuden päätösten pitää kerrankin mennä metsään.