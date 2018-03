Kansalaispuolueella kaksi kilpailevaa hallitusta – Prh:n mukaan nimenkirjoitusoikeus vain puheenjohtaja Kilpeläisellä

Kansalaispuolueella on yhdistysrekisterissä vain yksi nimenkirjoittaja eli vastuuhenkilö. Hän on puheenjohtaja Sami Kilpeläinen. Epätietoisuus kansalaispuolueen ympärillä syntyi, kun puolue lauantaina tiedotti erottaneensa Paavo Väyrysen. Sen jälkeen puolueella on ollut kaksi kilpailevaa hallitusta. Prh:n mukaan kilpailevia ehdotuksia nimenkirjoittajaksi ei ole tullut.

Sekavaan tilaan ajautuneen kansalaispuolueen nimenkirjoittajana eli vastuullisena henkilönä toimii ainakin toistaiseksi vain puolueen hallituksen puheenjohtaja Sami Kilpeläinen. Puolueella on viikonlopun tapahtumien jäljiltä kaksi kilpailevaa hallitusta. Patentti- ja rekisterihallituksen (Prh) ylläpitämässä yhdistysrekisterissä nimenkirjoittajaksi on merkitty kuitenkin vain Kilpeläinen eikä kilpailevia ehdotuksia ole Prh:n mukaan tullut maanantaina tai tiistaina virka-aikaan mennessä.

Yhdistyksen puheenjohtajalla on lain mukaan aina yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus. Yhdistys voi kuitenkin halutessaan antaa oikeuden myös muille henkilöille, jos siitä on kirjaus yhdistyksen säännöissä. Kansalaispuolueen säännöissä ei ole kirjausta nimenkirjoitusoikeuden laajentamisesta.

– Jos tulisi kilpaileva ehdotus nimenkirjoittajaksi, ohjeistaisimme riidan osapuolia viemään asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi, kertoo lakimies Antti-Pekka Leinonen Prh:sta Lännen Medialle.

Oikeudessa kansalaispuolueen asioita puitaneen joka tapauksessa, koska viikonloppuna erotettu puolueen perustaja Paavo Väyrynen on kertonut jättäneensä kanteen puoluehallituksen toimintaan liittyen jo ennen viikonlopun tapahtumia.

Kansalaispuolue valitsi viikonloppuna Kilpeläisen jatkamaan puheenjohtajana ja Piia Katteluksen jatkamaan varapuheenjohtajana. Puoluehallitukseen on nimetty myös Tuula Komsi.

Erotetun Väyrysen tukijat ovat kuitenkin ryhmittäytyneet vastaiskuun. He nimesivät heti lauantaina oman puoluehallituksensa, johon kuuluvat Väyrysen lisäksi Akseli Erkkilä ja Seppo Hauta-aho. Puheenjohtajaksi nimettiin Väyrysen kampanjapäällikkönä toiminut Hauta-aho.

Väyrysellä oli nimenkirjoitusoikeus ennen Kilpeläistä, joka valittiin puheenjohtajaksi viime heinäkuussa Väyrysen luovuttua.

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen sanoi Lännen Medialle sunnuntaina, että kansalaispuolue voi jatkaa rekisteröitynä puolueena toimimista sekavasta tilanteestaan huolimatta. Hän muistutti, että puolueen johtamiseen liittyvät epäselvyydet ongelmat ratkaisee viime kädessä oikeus.

Jos vyyhtiin tai sen taustalla oleviin tapauksiin liittyy rikosepäilyjä, ne tutkii poliisi.

Yhdistysrekisteriin maaliskuussa 2016 merkitty kansalaispuolue on rekisteröity Helsinkiin, mutta sen osoitteeksi on merkitty Väyrysen osoite Keminmaalla.

Puolue perusteli erottamista luottamusaseman väärinkäytöllä, presidentinvaaliin liittyneellä vaaliraharikkomuksella sekä Väyrysen pyrkimisellä kilpailevan puolueen keskustan johtoon.

Väyrynen on kiistänyt, että kansalaispuolueen talouden suhteen olisi tapahtunut jotain laitonta. Hän on vakuuttanut myös, että valitsijayhdistys jättää vaalirahoitusilmoituksensa määräaikaan mennessä. Määräaika on kaksi kuukautta presidentinvaalien tuloksen vahvistamisesta eli maaliskuun lopussa.

Väyrysen mukaan hän on joutunut pakon edessä ottamaan vastuun puolueen rahaliikenteestä ja lainaamaan omia rahojaan laskujen maksamiseen.

Kansalaispuolue on puolestaan kertonut, että se valottaa erottamiseen johtaneita tapahtumia tiedotustilaisuudessaan keskiviikkona.