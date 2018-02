Kansalaisaloite tähtää häirikkösusien kaatamisen helpottamiseen – ajatuksena myös susien suojelu

Tämä on hankala aihe. Suurin osa ihmisistä rakastaa luontoa ja eläimiä. Se ei ole mukava ajatus, että susi tai ilves kaadetaan, mutta näiden petojen selviytymiseksi lajina näin on toimittava. Ne sudet ja ilvekset ja muut pedot jotka tulevat ihmisten lähettyville, niin ne täytyy valitettavasti kaataa. Muutoin tässä käy niin, että ihmisillä nousee pelko petoja kohtaan ja me tiedämme, että siitä ei seuraa koskaan hyvää kun ihmiset joutuvat pelkäämään. Ihmiset ottavat pelossaan aina lopulta oikeuden omiin käsiinsä ja siksi asia on hoidettava nyt eikä saa päästää pelkoa valloilleen.

Suomen kartasta voitte katsoa, että Suomi on lähes kokonaan asuttamatonta kairaa ja erämaata. Pedoilla on suunnattomat maat jossa elää ja olla ilman pienintäkään vaaraa että joutuvat koskaan elämänsä aikana ihmisen kanssa kohtaamaan. Näin Suomessa on ihminen ja luonto tullut toimeen tuhansia vuosia ja nyt kun EU:n virkamiehet aloivat säännöillään asioita muuttamaan, niin lopputulos on katastrofi.