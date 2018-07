Kannabisöljyn kokkailu aiheutti räjähdyksen kerrostaloasunnon keittiössä

Kannabisöljyn valmistus kerrostaloasunnon keittiössä Leppävirralla aiheutti räjähdyksen, jossa loukkaantuivat nuori mies ja nainen, Itä-Suomen poliisista kerrotaan.

Hälytys räjähdyksestä tuli puoli kahden aikaan perjantain vastaisena yönä. Poliisi takavarikoi asunnosta runsaasti huumeita ja niiden kasvattamiseen tarkoitettua välineistöä.

- Sieltä löytyi huumausaineita ja lämpölamppuja, muuntaja, iso teltta ja tuulettimia, rikoskomisario Harri Pöysti kertoo.

Poliisi epäilee, että asunnossa on kasvatettu kannabista.

Asunnossa olleet mies ja nainen, kummatkin vuonna 1994 syntyneitä, vietiin sairaalaan saamaan hoitoa palovammoihinsa. Mies on jo päässyt pois sairaalasta, ja poliisi on ottanut hänet kiinni rikoksista epäiltynä. Nainen on yhä sairaalahoidossa.

Kannabisöljyä valmistetaan butaanin avulla, joka on erittäin räjähdysherkkää kaasuuntuessaan. Kerrostaloasunnon keittiö sai vahinkoja räjähdyksessä. Muut talon asunnot eivät vaurioituneet, ja niiden asukkaita ei tarvinnut evakuoida.

Sekä miestä että naista epäillään vaaran aiheuttamisesta ja huumausainerikoksesta. Heillä ei ole rikollista taustaa, Pöysti kertoo.