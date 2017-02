Kalliit palautusjuomat voi korvata maitokaakaolla ja energiageelit banaaneilla

Pohjois-Amerikassa tehtyjen tutkimusten mukaan maitokaakao on mainio juoma myös urheilun ja kuntoilun jälkeen, vaikka ravitsemusfysiologian valossa ihminen ei erillisiä palautusjuomia välttämättä edes tarvitse.

Tennispelaajien on nähty syövän banaaneja pitkän ottelun aikana. Naispuolinen suomalainen tennisammattilainen takavuosilta käytti samaan tarkoitukseen vedellä 1/3-suhteessa laimennettua Coca Colaa.

Ennen energiageelien keksimistä pitkän matkan hiihtokilpailuissa tarjottiin mustikkasoppaa.

Monet purkitetut supervitamiinit ja -lisäravinteet jäisivät kauppojen hyllyille, jos niiden vaikutuksista olisi olemassa riittävä määrä sokkoutettuja testejä ja ihmiset kuuntelisivat mainosten ja itseoppineiden käyttäjien sijaan ravitsemusasiantuntijoita.



Alan arvostetun tutkijan, Helsingin yliopiston ravitsemusfysiologian professorin Marja Mutasen mukaan urheilussa tärkeintä on pitää huolta hiilihydraattien saannista. Niitä kannattaa juoda tai syödä myös suorituksen aikana, jotta veressä kiertäisi riittävästi glukoosia.

– Elimistö pyörittää elossapysymistämme siten, että verenkierron glukoosia pidetään koko ajan mahdollisimman vakaana insuliinin avulla. Kun glukoosia kuluu kuntosuorituksissa, on hyvä nauttia vähän lisää hiilihydraatteja koko ajan. Uskomuksessa, että proteiinin lisääminen tähän yhtälöön vähentäisi lihasten proteiinien hajoamista, on sen verran perää, että jos hiilihydraattia ei ole tarpeeksi, elimistö tekee glukoosia lihasten proteiineista.

– Maitokaakao sisältää proteiinia, sokeria ja rasvaa, joten se on fysiologisesti ihan ok. Elimistö saa juuri niitä aineita, mitä se toimintaansa tarvitsee. Toisaalta en täysin edes ymmärrä puhetta palautumisesta. Se on trainereiden iskostama ajatus. Vesi riittää. Sitten syödään, kun on nälkä.



Hedelmien sokeri imeytyy nopeasti

Yleisesti kuitenkin uskotaan, että kun lihas kasvaa levossa, palautusjuomat ja -patukat käynnistäisivät tämän prosessin ja palautumisen välittömästi harjoituksen jälkeen.

– Kun ihminen pyrkii voimaharjoittelulla kasvattamaan lihaksia, hän tarvitsee samaan aikaan enemmän ravintoaineita. Ilman systemaattista treenausta lihakset eivät sen kummemmiksi muutu, käytitpä palautusjuomia tai et. Jos juot maitoa tai piimää urheilusuorituksen päälle ja syöt pari hedelmää, vaikutus on fysiologisesti sama. Kehonrakentajien ruokavaliota en riittävästi hallitse pystyäkseni sanomaan siitä mitään varmaa, Mutanen sanoo.

– Kaikki hedelmät ovat nopeasti imeytyvän sokerin lähteitä ja siksi liikuntasuorituksissa hyviä. Tärkkelys on niin ikään hiilihydraatti, mutta se elimistön pitää ensin pilkkoa suolessa ennen glukoosin imeytymistä.