Kaljavaras voi selvitä sakoilla tai päätyä vankilaan - Oulussakin sakkoja kuitataan vielä vankilan portilla, kauppias vaatii kovempia toimia

En puolustele rikoksia enkä tuotakaan, mutta miksi leikkiä sankaria kun eikö ne vakuutus korvaa, kun saattaa joku puukottaa. Mitä nuihin sakkovankeihin tulee niin on kallista pitää vankeja ja ihan omasta kokemuksestani voin sanoa että omalla kohdalla juurikin se pelasti paljon kun sain uuden mahollisuuden ja ne rikokset joita tein niin niistä se tuomio muutettiin yhdyskuntapalvelukseksi, olin toki jo lopettanut tyhmäilyt mutta kun ei tarvinu lähtä vankilaan niin se autto elämässä eteenpäin, tuohon aikaan sain itteni velkasaneeraukseen ja sain jopa ykp paikasta työpaikan pariksi vuodeksi, aina ollut ahkera työntekijä ja sitä vaan ajautru yhessä vaiheessa elämää huonoon jamaan mutta ihan lähhimmäisten avulla ja oppimalla virheistä minä pääsin takas normaali elämään.

Ainakin nuoremmilla se linna vaan paaduttaa että vaikka varastaminen on väärin niin ei sitä pitäs ainakaan heti linnaan laittaa, on ihmisiä ja paljon sellasia jotka muuttuu ja on muuttunut kun itse haluavat.

Mennsisyyttäni en voi muuttaa mutta opin paljon niistä virheistä kuten nöyryyttä elämää kohtaan, mut olen ottanut luonteeni puolesta aina huomioon, joskus liiankin hvyin ja nykyisin olen onnellinen että työni kautta saan auttaa apua tarvitsevia kuten vanhuksia.

Pitäs löytää keinoja millä ennaltaehkästä sitä että nuori ei ajaudu päihde ja rikoskierteeseen ja minä tiedän mistä puhun että he joilla ei ole kokemust avoivat olla hiljaa koska se voi osua omalle tai oman lapsen kohillekkin mitä en kellekkään toivo.

Täydellienn en todellakaan ole enkä haluaiskaan, sinut oon jo entisten paskojen kanssa ja tottakait vieläkin välillä kadun mutta pystyssä ollaan ja työelämässä ja muutenkin asiat rullaa hyvin että älkää ihmiset leimatko niin kärkkäästi varsinkaan jos ette tunne henkilöitä tai tiedä asioista mitään.

Ja kyllä se sarja näpistelijä linaan joutuu jossain vaiheessa kun oikeuteen ne sakot menee kun tarpeeksi tulee ja aina tulee olemaan niitä jotka jatkavat rikoksia eivätkä muutu mutta asioilla on monesti monta puolta.

Se joka omasta mielestään on parempi eikä ole koskaan tehnyt virheitä voi vaiokkapa miettiä mitä aiheuttaa kulutuksellaan luonnolle ja mitä tukee kun ostaa vaikkapa lapsityövoimalla tehtyjä vaatteita tai syö tuotetta jonka edestä on kaadettu pari sademetsää ja ajettu ihmiset kotikylistään pois, ehkä pointin joku tajuaa.

Edelleenkään en puolustele tollasta ja on lapsellista touhua, itessä on miestä myöntää että olen tehnyt virheitä ja niistä oppinnut.