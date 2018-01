Kalevan ja Ylen vaalitentti järjestetään huomenna - kysymyksiä kansalaisilta tuli runsaasti

Vaalihuuma on alkanut .Toimittajan tieto Kansalaispuolueesta oli nolla ,eilisessä TV 1 ohjelmassa .Hän ei tiennyt että Kansalaispuolueessa on henkilöitä eri puolueista jotka kannattavat tämän puolueen arvoja .Siksi kysymys miksi Paavo kuuluu puolueeseen ,kuulosti tosi tyhmältä .Olisi kuvitellut noin näsäviisaan ja jatkuvasti Paavon puheita keskeyttäneen sekä ylimielisen toimittajan ,osaavan ammattinsa .Paavo oli loistava ,kannatusjoukkoineen ,eilisessä ohjelmassa .Kaikille mitä Paavo kertoi on totta .