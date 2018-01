Kalevan ja Oulun kaupungin kysely: Seksuaalista häirintää ilmenee vapaa-aikana selvästi enemmän kuin työssä, lue kommentteja

Kalevan ja Oulun kaupungin henkilöstöilleen tekemän kyselyn mukaan molempien työyhteisöissä esiintyy seksuaalista häirintää. Sitä ilmoittaa kokeneensa viimeisen vuoden aikana 3,3 prosenttia Kalevan ja 4,6 prosenttia kaupungin kyselyyn vastanneista työntekijöistä.

Vähintään yhtä moni on havainnut työkavereihin kohdistuvaa seksuaalista häirintää.

Vapaa-ajalla häirintää koetaan selvästi useammin. Molempien henkilöstöistä yli viidennes vastanneista on kokenut häirintää työajan ulkopuolella.

Valtaosa häirintää kokeneista on naisia, mutta myös miehet ovat kuitenkin havainnoineet muihin kohdistuvaa häirintää.

KUVA: Marika Säkkinen

Kaupungin ja sen liikelaitosten noin 11 000 työntekijästä kyselyyn vastasi 1 352, Kaleva-konsernin 450 työntekijästä 153.

Pääasiallisesti häirintä on sanallista, mutta myös lähentelyä ilmenee jossakin määrin.

Kalevassa kaksimielisiä juttuja oli joutunut kuulemaan reilu 16 prosenttia vastaajista, kaupungin 13. Ulkonäköön tai seksuaalisuuteen liittyviä huomautuksia oli kohdannut kaupungilla vajaa seitsemän, Kalevassa reilu viisi prosenttia vastanneista.

Seksuaalisesti ahdistavia yhteydenottoja työkavereilta oli kaupungilla saanut alle kaksi prosentti vastaajista, Kalevassa vastaava prosentti oli nolla.

Lähentelyä kaupungin väestä oli kokenut alle viisi prosenttia, kalevalaisista reilu kaksi prosenttia.

Työnantajat: Häirintää ei pidä sietää

Sekä kaupunki että Kaleva korostavat, ettei seksuaalista häirintää pidä hiljaisesti sietää työyhteisöissä. Molemmissa on selvät pelisäännöt, miten asiaan pitää puuttua.

Vastaavia, työpaikkakohtaisia selvityksiä ei ole juuri julkaistu, eikä tarkkoja tilastoja ole tehty yleisestikään. Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvobarometrissä vuodelta 2012 ilmenee, että naisista lähes puolet ja miehistä joka viides oli kokenut jonkinlaista seksuaalista häirintää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen parin vuoden takaisen kouluterveyskyselyn mukaan lähes kolmasosa tytöistä oli kokenut seksuaalista häirintää, pojista noin kymmenesosa.

Seksuaalinen häirintä ja häirintä sukupuolen perusteella ovat tasa-arvolain tarkoittamaa syrjintää. Vuodesta 2014 alkaen seksuaalinen ahdistelu on myös ollut rikoslain nojalla rangaistavaa. Ahdisteluksi määritellään laissa koskettelu.

Seksuaalisesta ahdistelusta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Häirintä työelämässä voi täyttää myös työsyrjintärikoksen tunnusmerkit tai olla työturvallisuuslain vastaista.

Kysely toteutettiin sähköisenä Webropol-kyselynä Oulun kaupungin ja Kaleva Oy:n työntekijöille. Vastausaikaa oli viikko ajalla 8.1.-14.1.2018.

Tällaisia vastauksia kyselyssä annettiin:

Millaista häirintää ilmenee?

Naiset

"On veteen piirretty viiva, mikä on häirintää ja mikä ei. Työkavereiden kanssa joskus nauretaan yhdessäkin kaksimielisille jutuille, mikä on ok ja ihan hauskaakin. Toisaalta joskus kohteliaisuudeksi tarkoitettu lause voikin kääntyä tunteeksi häirinnästä."

"Kommentteja ulkonäöstä, vartalosta, rinnoista, takapuolesta. Lähentelyä työyhteisön yhteisissä vapaa-ajan juhlissa."

"Asiatonta koskettelua ja vihjailua."

"Naisista puhutaan usein alentavasti ja esineellistäen."

"Seksuaalinen häirintä tapahtuu oppilaiden toimesta, ei työyhteisön jäsenien."

"Sanallisia naispuolisiin työntekijöihin kohdistuvia kommentteja ja vitsejä."

Miehet

"Törkeät homovitsit ovat tyypillinen mihin törmää."

"Naiset ehdottelee suoraan, koskettelee, katsovat niin hississä."

"Kollega on toiminut epäasiallisesti yhteisiä alaisia kohtaan."

Syyt, miksei ole kertonut häirinnästä?

Naiset:

"Häpeä siitä, että tulee leimatuksi."

"Koska sitä nyt vaan aina on, enkä usko, että se asiaa auttaisi millään lailla."

"Jutut menevät toisesta korvasta sisään, toisesta ulos."

"En ole uskaltanut kertoa."

"Asioiden esille tuominen pilaa työ-kavereiden välit."

Miehet:

"Kaipa se on kollegiaalisuus, ei halua alkaa työkavereiden kanssa ehdoin tahdoin huonoihin väleihin."