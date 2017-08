Kalat loppuivat kesken Kuusamon katuruokamarkkinoilla – Koillismaa tarvitsee lisää villiyrttien kerääjiä

Villi- ja lähiruoalle on kysyntää, varsinkin, jos sitä tarjotaan katuruokaperiaatteella.

Kuusamossa viikonvaihteessa järjestetyillä Katuruokamarkkinoilla kävi kahden päivän aikana noin 3 000 vierasta, ja tuottajilta loppuivat hetkellisesti kesken niin keitot kuin kalatkin.

– Villiruoka ei ole näpertelyä, vaan todellinen mahdollisuus myös viennillemme, sanoo suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö Elon hallituksen jäsen Maria Planting.

Villiruoalla tarkoitetaan suoraan luonnosta saatavaa ruokaa: marjoja ja sieniä, villiyrttejä ja -vihanneksia sekä kalaa, riistaa ja poroa.



Kuusamon katuruokamarkkinoilla tehtiin tutuksi koillismaalaista villiruokaa.

Tarjolla oli villejä ruokakokemuksia ja paikallisia käsitöitä yli 50 tuottajalta.

– Tyrnihilloa, koivusiirappia, nokkoslättyjä, kuusenkerkkäjääteetä ja raparperimehua, kuivattuja yrttejä, hamppua, karhunlihaa, poromakkaraa, villijuomia ja yrttisiä jugurtteja. Sekä tietysti koillismaalaista kalaa: paitsi tuoreena, myös paistettuna, loimutettuna, purilaisina, savustettuna ja säilykkeinä, listasi Kuusamon ensimmäisten katuruokamarkkinoiden puuhanainen Elisa Kangasaho markkinoiden tarjontaa.

Koillismaan villi ruoka -hankkeen projektipäällikkönä toimiva Kangasaho haluaa tehdä tapahtumasta jokavuotisen.

Kangasahon mukaan luonnontuotealan haasteena on raaka-aineiden saatavuus. Jalostajia alkaa jo olla, ja heillä on halua kehittää tuotantoa, mutta yrteistä on huutava pula.

Poimijoita tarvitaan lisää.

– Esimerkiksi kuusenkerkkää tilattiin 2 000 kiloa, mutta sitä saatiin kerättyä tänä kesänä vain noin 300 kiloa, Kangasaho vertaa