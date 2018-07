Kalastajatorppaa vartioidaan kuin linnaketta – uteliaita on jo Trumpin majapaikan liepeillä: "Hän on aika oman tien kulkija"

Presidentti Donald Trumpin on määrä saapua Helsingin Kalastajatorpalle sunnuntai-iltana kello 21 jälkeen.

Helsinki

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saa vaimonsa Melanian kanssa nukkua yönsä ainakin virkavallan ympäröimänä.

Suomeen parhaillaan matkalla olevien Trumpien on määrä viettää maanantain vastainen yö Kalastajatorpalla Helsingin Munkkiniemessä. Air Force One -lentokoneen on määrä olla Suomessa noin kello 21, ja hänen on tämän jälkeen määrä saapua autosaattueessa majapaikalleen.

Puoli kahdeksan aikaan illalla koko Kalastajatorppa on suljettu yleisöltä, ja aluetta vartioivat lukuisat poliisit sekä puolustusvoimien henkilökunta. Poliisiautoilla ja muilla kulkuesteillä on peitetty saapumisreitit.

Suomalaispoliisien rinnalla aluetta vartioivat amerikkalaiset kollegat. Ulkopuolisille ei kuitenkaan paljasteta mitään.

Myös läheistä Mäntyniemeä ja sen rantoja vartioidaan tarkasti. Tienoota partioi ainakin yksi puolustusvoimien vene. Trumpien on määrä tavata Mäntyniemessä aamulla tasavallan presidentti ja rouva Jenni Haukio.

Puolustusvoimien vene partioi Mäntyniemen edustalla sunnuntai-iltana.

"Oman tien kulkija"

Kalastajatorpan ympärillä elämä jatkuu varsin normaaliin tapaan. Munkkiniemen viheriöille on myös saapunut pieni joukko ihmisiä näkemään vilauksen autosaattueesta. Illansuussa paikkavalintaa saa vielä arpoa, koska viranomaiset eivät paljasta yksityiskohtia Trumpin matkareitistä Munkkiniemeen.

Espoossa asuva Riitta Siponen saapui Saunalahdentien ja Ramsaynrannan läheiseen puistoon odottamaan jo kello 15:n aikaan iltapäivällä.

– Tämä on niin historiallinen ja ainutkertainen hetki, ettei tällaista voi olla näkemättä, Siponen sanoo.

Siponen kertoo, että Trumpissa kiinnostaa erityisesti tämän persoona. Hän aikoo mennä seuraamaan valtiovierailua myös maanantaina Helsingin keskustaan, kun Trumpin on määrä tavata Venäjän presidentti Vladimir Putin.

– Hän on aika oman tien kulkija ja yllättävä, Siponen toteaa Trumpista.

Presidentti Trumpin ja Putinin on määrä tavata maanantai-iltapäivällä Presidentinlinnassa. Tilaisuutta isännöi Sauli Niinistö.

– Odotan innolla presidentti Putinin tapaamista huomenna, Trump tviittasi matkalla Suomeen.

Molempien presidenttien, Trumpin ja Putinin, on määrä palata maanantain aikana takaisin kotimaihinsa.