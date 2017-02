Kaksoiskansalainen törmää byrokratiaan – Venäjän kansalaisuudesta vaikea luopua, kaikista ei edes voi

Kaksoiskansalaisuus voi aiheuttaa hankaluuksia avioliiton ja nimenmuutoksen yhteydessä. Myös kansalaisuudesta luopuminen voi olla pitkä prosessi. Nyt kaksoiskansalaisuuden arvellaan lisäksi voivan aiheuttaa jääviysongelmia Puolustusvoimissa ja muissa työtehtävissä, joissa on oltava täydellisen lojaali vain yhdelle isänmaalle.



Moni kaksoiskansalaisen kokee kaksoiskansalaisuuden edut siinä, että kahdella passilla matkustaminen on helppoa: ei tarvitse hankkia esimerkiksi viisumeita. Kaksoiskansalaisuus on kuitenkin myös taakka.



Avioliitto tai nimenmuutos toisessa kotimaassa voi tuottaa päänvaivaa kaksoiskansalaiselle.



Henkikirjoittaja Ari Heikkinen Pohjois-Suomen maistraatin Oulun yksiköstä sanoo, että henkilön, jolla on useampi kuin yksi kansalaisuus, tulisi aina itse ottaa selvää muiden kotimaidensa lainsäädännöistä ennen muutoksia esimerkiksi nimeen.



– Me toimimme sen mukaan mikä on Suomen lain mukaan mahdollista. Asiakas itse vastaa siitä, että muutos on mahdollinen myös toisessa kotimaassa.



Passeissa voi lukea eri nimi

Usean kansalaisuuden haltija nauttii jokaisen kotimaansa kansalaisen oikeuksista ja velvollisuuksista.



Monissa maissa yleistä on, että ulkomailla asuvat kansalaiset joutuvat ilmoittamaan muutokset henkilötietoihinsa kotimaansa väestötietojärjestelmään. Tämä koskee myös ulkomailla asuvia suomalaisia.



Mutta eri valtioiden lainsäädännöt voivat erota toisistaan merkittävästikin. Esimerkiksi Suomessa nimenmuutos on ilmoitusasia, kun Italiassa se vaatii pitkän ja vaikean prosessin, jonka lopputulos ei ole läpihuutojuttu.



Heikkinen kertoo tapauksista, joissa nimeä muuttanut henkilö on toiseen kotimaahansa palattuaan joutunut muuttamaan nimensä takaisin. Käsittely on maksullinen.



Sekin on mahdollista, että samalla henkilöllä on eri maiden passit eri nimillä.



Toinen ongelmallinen paikka on avioliittolaki.



– En tiedä maita, joissa eri sukupuolta olevien puolisoiden avioliitto ei onnistuisi. Mutta nyt kun samaa sukupuolta olevien avioliitto mahdollistuu, tulee joissain maissa ongelmia, Heikkinen sanoo.



Ulkoministeriön huolena painostus

Yle uutisoi alkuviikosta, että Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia ei ole otettu töihin Puolustusvoimiin, jos kaksoiskansalaisuus on tullut ilmi työhön pyrkivän turvallisuusselvityksessä. Helsingin Sanomat kertoi torstaina, että ulkoministeriö perui jo myönnetyn työpaikan Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaiselta.



Ulkoministeriö sanoi tiedotteessaan torstaina, että monikansalaisuus ei ole este rekrytoinnille, mutta ulkomailta tuleva painostusalttius on.



Presidentti Sauli Niinistö arveli Ylen tv-uutisissa venäläisten varmaan yllättyneen tämän viikon uutisista, joiden mukaan Suomen armeijassa palvelee venäläisiä. Monelle Suomen venäläiselle kaksoskansalaisuus on käytännöllinen valinta, jolla on vähän jos lainkaan tekemistä isänmaallisuuden kanssa. Ilman Venäjän passia matkustaminen vanhaan kotimaahan sukulaisten luo vaikeutuisi oleellisesti. Suomen passi puolestaan avaa paremmin ovia maailmalla.



Venäjän passista hankala luopua

Jos kokee toisesta kansalaisuudesta olevan enemmän haittaa kuin hyötyä, siitä voi halutessaan luopua. Eri valtioilla on hyvin erilaiset käytännöt siihen, miten tämä käytännössä tapahtuu.



Suomalainen voi hakea ja saada vapautuksen Suomen kansalaisuudestaan, jos hänellä ei ole kotikuntaa Suomessa, hänellä on toisen maan kansalaisuus eikä hän hae vapautusta siksi, että vapautuisi kansalaisvelvollisuudesta kuten armeijan suorittamisesta.



Esimerkiksi Venäjän kansalaisuudesta eroon pääseminen on jo huomattavasti vaikeampaa. Ulkomailla asuvilla venäläisillä on ensin oltava voimassaoleva passi, jonka saaminen vaatii oman byrokratiansa.



Lisäksi vaaditaan toisen kotimaan passin vahvistettu kopio sekä todistus siitä, ettei verorästejä Venäjälle ole. Sitä on vaikea saada ulkomailta käsin. Puolivuotinen prosessi alkaa vasta sen jälkeen, kun kaikki dokumentit on toimitettu venäläisviranomaisille henkilökohtaisesti ja käsittelymaksu maksettu.



Maailmassa on myös valtioita, kuten Iran, joiden kansalaisuudesta luopuminen on hyvin vaikeaa ja käytännössä jopa mahdotonta.