Kaksi uhria ja epäilty tekijä tehohoidossa Turun joukkopuukotuksen jäljiltä

Turussa eilen tapahtuneen joukkopuukotuksen jäljiltä sairaalahoidossa on tällä hetkellä kahdeksan ihmistä. Heistä kolme on tehohoidossa. Asiasta kertoo STT:lle Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä.

Tehohoidossa olevien joukossa on epäilty puukottaja. Poliisin on aiemmin kerrottu ampuneen epäiltyä jalkaan.

Kolmen tehohoidossa olevan lisäksi sairaalassa on viisi ihmistä, joiden jatkohoitoa lääkärit arvioivat Setälän mukaan tänään.

Kaikki sairaalassa olevat potilaat ovat aikuisia.

Poliisi jo suhteellisen varma Turun epäillyn puukottajan henkilöllisyydestä

Turun epäillyn puukottajan henkilöllisyydestä ollaan jo suhteellisen varmoja, sanoo rikosylikomisario Markus Laine keskusrikospoliisista. Hänen mukaansa poliisilla on muutamia eri vaihtoehtoja epäillyn tekijän henkilöllisyydestä ja varmuus asiaan saataneen yön ja aamun aikana. Poliisi kertoi aiemmin, että Turun puukotuksesta epäilty on nuorehko ulkomaalaistaustainen mies.

Epäiltyä puukottajaa ei ole vielä kuultu hänen terveydentilansa takia. Teon motiivista ei ole vielä selvyyttä, eikä terroriteon mahdollisuutta voida poliisin mukaan sulkea pois. Laine ei ota kantaa siihen, missä kunnossa epäilty tekijä on.

- Kyllä hän joutuu siellä (sairaalassa) kuitenkin tovin olemaan, sillä häntä on ammuttu jalkaan, Laine sanoo STT:lle

Laine kertoo, että poliisi on lisäksi ottanut kiinni useita henkilöitä asian takia.

- Heidän roolinsa on selvittelyn alla, että onko heillä osuutta tähän tekoon vai ovatko he vain olleet tekemisissä tämän henkilön (epäillyn puukottajan) kanssa, Laine sanoo.

Heitä kuullaan yön aikana. Lounais-Suomen poliisi kaipasi illalla havaintoja Fiat Ducato -pakettiautosta.

- Sen epäiltiin liittyvän näihin henkilöihin, jotka ovat epäiltynä tässä jutussa. Epäiltiin, että se on heidän käytössään, Laine sanoo.

Laineen mukaan ei ole kuitenkaan viitteitä siitä, että suunnitelmissa olisi ollut jokin toinen isku esimerkiksi pakettiautolla.

Turun keskustassa tapahtuneessa joukkopuukotuksessa haavoittui perjantaina kahdeksan ja kuoli kaksi ihmistä. Lisäksi epäilty on sairaalahoidossa, joten sairaalassa on tapauksen takia hoidettu yhdeksää haavoittunutta.

Laineen mukaan sairaalassa hoidettavilla ihmisillä on eriasteista vammoja ja osa on jo päässyt pois sairaalasta. Kriittisiä vammoja on kolmella. Poliisi toivoo edelleen tapauksen silminnäkijöiden ottavan yhteyttä poliisiin.